Vodilna ekipa skupine E lige prvakov je tudi v italijanskem državnem prvenstvu brez poraza. V zadnjem krogu je s 3:0 premagala Verono, za katero igra slovenski reprezentant Rok Možič. Andrea Anastasi, trener Perugie, na tej tekmi ni ponudil priložnosti za igro še enemu slovenskemu reprezentantu Gregorju Ropretu, ki jo je zato dočakal v tivolski športni dvorani, ki jo seveda zelo dobro pozna. Prav tako ob Simoneju Giannelliju tekme ni začelo še nekaj članov sicer prve postave Perugie, med njimi tudi Kubanec s poljskim potnim listom Wilfredo Leon.

Medtem ko je Anastasi lahko odpočil nekatere nosilce igre, je domači trener Radovan Gačič tokrat lahko računal tudi na hrvaškega reprezentanta Filipa Šestana. V prvem nizu so bili večinoma v prednosti gostje, ki so tako kot na prvi medsebojni tekmi, ki so jo doma dobili s 3:0 (19, 16, 19), prevladovali na servisu. Borbeni Ljubljančani so v končnici niza po uspešnem napadu Alena Šketa zaostajali le za dve točki (21:23). Toda po napaki na servisu in točki Giannellija, ki je ob koncu niza vstopil v igro, je Perugia osvojila uvodni niz.

V drugem so domači odbojkarji z dvema zaporednima asoma Köka gostom pobegnili za tri točke (10:7), vendar so po seriji uspešnih servisov Kamila Semeniuka gostje z delnim izidom 8:0 prišli do vodstva s 16:11. Visoke prednosti tako kakovostna ekipa seveda ni zapravila, še več, domačinom so prepustili le še štiri točke, za razliko od uvodnega niza pa so prevladovali v vseh statističnih podatkih. Njihov korektor Jesus Herrera Jaime se je po prvih dveh nizih lahko pohvalil s kar 90-odstotno učinkovitostjo v napadu. Ob koncu tekme je bil njegov odstotek 75-odstoten.

Kot prerojeni so Ljubljančani začeli tretji niz, v katerem je bilo po asu Köka že 6:1, toda po polminutnem odmoru Anastasija je odlični Herrera Jaime s svojim petim asom na tekmi izid izenačil na sedmi točki. Vendar se Perugia nikakor ni mogla odlepiti od domače ekipe, ki je prišla celo do zaključne žoge za znižanje izida na 1:2 v nizih. Že prvo je po servisu Mateja Köka izkoristil Danijel Koncilja. Na začetku četrtega niza so odbojkarji Perugie spet pokazali svojo kakovost. Na servis Kamila Semeniuka so povedli s 6:1, vendar se z visoko prednostjo niso zadovoljili. Ljubljančani so še naprej imeli težave na sprejemu, še večje v napadu, tako da je bilo že po sedmem asu Herrere Jamiea, najboljšega igralca tekme, 15:3, s čimer je bila tekma odločena. Domačini so se vdali v usodo, tako da bodo morali, če bodo želeli nadaljevati svojo zgodbo v izločilnih bojih lige prvakov, čez 13 dni v Ankari osvojiti najmanj dva niza. Na prvi tekmi petega kroga skupine E je Zirat Bank Anakara namreč doma premagala nemški Düren s 3:0 (25, 21, 13).

»Lepo je bilo videti, da se navijači vračajo v Tivoli in že zato je bil toliko večji užitek igrati. Vedeli smo, da tekma ne bo lahka, kajti ACH ima svoja orožja, o čemer smo se lahko prepričali v tretjem nizu, ko nismo bili stoodstotni. Domačini si zaslužijo pohvale za borbeno tekmo, ampak na koncu imamo mi veliko daljšo klop, več orožij, tako da nas je res težko premagati,« je po tekmi dejal Gregor Ropret. Da je zmagala boljša ekipa, je priznal tudi Matej Kök. »To, kar igra Perugia, je čisto druga raven odbojke. Vzeli smo jim tisto, kar so nam dali, toda ko pridejo v svoj ritem, jih je nemogoče zaustaviti. Vsako napako hitro kaznujejo, tako da je že osvojeni niz lep uspeh. Za kaj več bi morali imeti svoj najboljši dan, oni pa najslabšega. Vsekakor pa nam bo ta tekma koristila pred gostovanjem v Ankari, saj smo pridobili veliko izkušenj, ki nam bodo v boju za najmanj točko prišle zelo prav.«