Na obnovljenem delu so že namestili luči in kamnite klopi, prav tako so uredili stopnišče na nabrežini reke ter zasadili drevesa. Prav v zvezi z drevesi je ljubljanski župan Zoran Janković dejal, da bodo skušali štiri stara drevesa na nabrežju ob Centru Rog ohraniti ter jim z zmanjšanjem krošnje in fiksiranjem z verigami podaljšati življenjsko dobo. Če poseg ne bo uspel in bodo drevesa odmrla, pa jih bodo posekali. Gotovo pa bodo posekali drevo, ki je najbližje Resljevi cesti, saj je poškodovano. Vsa posekana drevesa bodo nadomestili z novimi. Rok za dokončanje del na Petkovškovem nabrežju je 30. aprila.