Milijonske terjatve do Beti v roke Nemcev

Po težavnih letih, ko zaradi visoke zadolženosti Beti ni mogla pridobivati novih sredstev za naložbe, so, kot vse kaže, pred metliškim podjetjem perspektivnejši časi. Po neuradnih podatkih je nemško podjetje od DUTB odkupilo terjatve do Beti, na obzorju pa so tudi lastniške spremembe v podjetju.