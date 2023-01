Jeseni prenova brežiške bolnišnice

V brežiški bolnišnici nameravajo letos začeti večji projekt za okrepitev lastnih zmogljivosti. Naložbo so ocenili na približno 14,5 milijona evrov, pri čemer računajo predvsem na državno denarno podporo, je potrdila njena direktorica Anica Hribar. Gre za gradnjo nove bolnišnične zgradbe F, v kateri deluje fizioterapija in še nekaj ambulant; nameravajo jo porušiti in na njenem mestu zgraditi novo poslopje. Vanj naj bi prestavili polovico bolnišničnega internega oddelka, ginekološki oddelek in fizioterapijo z nekaj ambulantami.