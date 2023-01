Ne dojamejo, da je to humus za razrast korupcije. Samo denar kaj velja! Sprašujem gospoda Tonina, ki bi kar privatiziral celo naravne danosti, da ne govorimo o tem, da bi privatiziral zdravstvo, šolstvo, morda bo »napredoval« v svojih idejah, da bi privatiziral še policijo, vojsko, sodstvo in še kaj (česar se ne sme privatizirati in nobena država, ki hoče biti Država z veliko začetnico, ne bi storila). Predvsem pa gospoda Grimsa, ki je celo podal prijavo na ustavno sodišče, ko je Levica v svoj program uvrstila nekaj podobnega kot prizadevanje za zmanjševanje teh razlik. Ali ti gospodje (in tudi gospe) ne vedo (ali pa nočejo vedeti), da če nekdo ima, ima zato, ker je to vzel nekomu drugemu? Ali nimajo pojma, da družbeno bogastvo ne nastaja iz nič? Kot otrok, ki na vprašanje, kje rastejo banane, odgovori, da v trgovini. Da je družbeno bogastvo kot neka določena količina vode in če si prizadevaš, da je vode v eni posodi več, jo moraš preliti iz neke druge posode, v kateri je posledično ostane manj? In temu prelivanju pravijo, da je inteligentno, pravilno in Bogu dopadljivo, da je napredno, da naj bi to bilo spodbudno za napredek družbe.

Mislim, da je takšna miselna usmerjenost, ki jo zagovarja predvsem skoraj vsa politična desnica oz. konservativci, se pravi predvsem SDS in NSi, pogubna za družbo v celoti, ne samo za Slovenijo. SDS in NSi samo papagajsko ponavljata tisto, čemur se na kapitalističnem zahodu že počasi odpovedujejo (žal bo trajalo še kar nekaj let, ker se tisti z bolj polnimi posodami krčevito upirajo temu, da bi iz njihovih posod posrkali celo samo kakšno kapljico). Le počasi se uveljavlja spoznanje, da se bogastvo in blagostanje v neki državi ne meri po bogastvu in blagostanju njenih vodilnih politikov in delodajalcev, ampak po bogastvu in zadovoljstvu z življenjem vseh njenih prebivalcev. Kakor se kultura naroda ne meri po njihovih izstopajočih literatih, ampak po stanju javnih stranišč. Da gre za vračanje k naravni hierarhiji vrednot, kjer je na prvem mestu vrednota človek (humanost), ne pa denar, kapital, dobiček, ki je na prvem mestu v sistemih kapitalizma, liberalizma in neoliberalizma. Da je kapitalistični sistem v bistvu slepi rokav v toku civilizacijskega napredka človeka. Da je to variacija prikritega sužnjelastniškega sistema. Sploh pa, če se poglobite v Hararijevo interpretacijo razvoja človeštva (Sapiens, Kratka zgodovina človeštva), je šlo od »izuma« kmetijstva samo še navzdol.

Uroš Blatnik, univ. dipl. psih., Ljubljana