Televizija je duhovna hrana. Okusi so različni. Nekateri ne maramo jesti ne polžev ne žab, četudi so drugi nad tem navdušeni. Nekateri načina vcepljanja tez, ki ne temeljijo na dejstvih, ne maramo, ker je to poneumljanje ljudi, medtem ko je Janša prepričan, da je ravno to tisto, kar smo čakali in iskali leta. Poneumljanje. Položaj predsednika stranke ter vlade je pri veliki večini politikov desnice namenjen reševanju lastnih psiholoških težav in ne težav družbe, ki jo vodijo. Ključni faktor pa so vedno dejstva in resnica. Kot njihovo nasprotje so si izmislili alternativna dejstva. Z eno besedo: laž. Se pa sliši lepše. Tudi desnici se reče konservativna, ne pa nazadnjaška ali primitivna.

Lepota in prekletstvo dejstev pa je, da so in obstajajo, če so nam všeč ali ne, če vanje verjamemo ali ne. Tudi Donald ne verjame v klimatske spremembe.

Mitja Vilar, Šmarje Sap