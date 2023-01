Že dogajanje ob potovanju predsednice državnega zbora z vladnim letalom na Dunaj in njena izjava, da s kočijo že ne bo šla, pove marsikaj, morda nakaže primerjavo s francosko kraljico, naj ljudje jedo potico, če že nimajo za kruh.

Tudi primerjava te vlade z zloglasno samopašno LDS-ovo, ki je bila prepričana, da za njih ni meja, končala pa je v razsulu, pove marsikaj, čeprav se je slednja tako ustrašila nakupa letala falcon, da ga je raje dala v najem, kot pa da bi se sama vozila z njim.

Če dodam še zmešnjavo v zvezi z urejanjem zdravstvenega razsula in napovedanimi štrajki, ko ne vemo, kdo proti komu pravzaprav štrajka, tisoče ljudi pa iz Prekmurja išče osebnega zdravnika v Ljubljani ali Kopru, kaže na anarhijo »par excellence«.

Energetika pa je zame kot rudarja prava poslastica, saj so vse vlade od Drnovškove naprej zavozile, kar se da, za to, da so lahko »metuljčkarji in »podkopači« harali po njej. Sedaj podpiramo na vse kriplje elektromobilnost, ob prvem večjem izpadu pa ne bo dovolj »štroma« niti za kavo skuhati, razen v Bosni, kjer imajo premoga in »štroma« za izvoz. In potem bomo lahko rekli, kot smo v stari Jugi: Uboga država, ki nima Bosne.

Matjaž Cerovac, Šmartno ob Paki