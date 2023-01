Včasih se mi zazdi, da je odprto prvenstvo, kdo bo čim bolj črno-belo in potencirano opisoval dogajanja, in da prežimo na najmanjšo možnost, da se kritično oglasimo. Zakaj? Ker smo se zadnji dve leti Janševe vlade postali na napake preveč občutljivi? Ali ker vedeževalsko slutimo, da je nova vlada preveč podobna stari in Golob Janši? Da bi »vsemu svetu« dokazali svojo moralnost in načelnost, da smo do vseh politikov enaki? Do »naših in ne naših«? Pomembnejši in verodostojnejši je človek, ki kritizira, večji vpliv ima na javno mnenje. Moti me, če se mi kritike ne zdijo dovolj objektivne, ali pa so prekomerne. Še malo, pa bodo mnogi, ne samo SDS, nabijali, da je Golob slabši od Janše. In verjamem, da ljudi – ki so petek na petek hodili protestirat v Ljubljano, se izpostavljat represiji ter denarnim kaznim in so največ pripomogli, da smo dobili novo vlado – upravičeno prizadene realen ali pa manj realen občutek, ali pa dejstvo, da pomagamo opoziciji pri Golobovem rušenju.

Če smo zlasti v zadnjem času spremljali različne medije, smo lahko ugotovili, kako se vprašanja in kritike ponavljajo, Golob pa je nanje pridno odgovarjal. Že meni je presedalo, pa lahko ugasnem televizor. Golob ni idealen, morda mu ob kupih obveznosti tudi vse skupaj prekipi, še zlasti, ker je storilnostno usmerjen. Se pa v marsičem strinjam z njim. Se vam ne zdi, da je covid res izginil iz vsakdanjih pogovorov? Verjetno, ker vodi epidemijo NIJZ. Ali ni 61 minut že več kot ura, čeprav še ni dovolj debela? Morda pa premier že ve, da ima omenjeni zakon zdaj dovolj podpore v parlamentu? In ne vem, kje živim, ker se zdi tudi meni ozračje v družbi veliko bolj sproščeno. Je kaj narobe z mano?

Nekatere prefinjene novinarje, filozofe in politične analitike buri Golobov značaj. Je kolerik, ki hitro izbruhne? Je samovšečnež, da ne rečem avtokrat, ki ne prenese drugega mnenja in še mani ugovora? Je narcis in povzpetnež, ki mu je pomembno priznanje, položaj in moč na škodo drugih? Je lažnivec ali za nič odgovorni manipulator ali celo tat? Je vernik teorij zarot? Je nič od tega, ali nekaj vmes? Nasprotno od Janše ga doživljam za dobronamernega, ki mu za nas ni vseeno; da dela napake, ker je še preveč zelen v politiki; da je človek, ki bi rad izpolnil obljube, pa preveč verjame kakšnemu ministru; je človek, ki nam in sebi vzdržuje upanje s pozitivnimi trditvami, te pa so za mnoge nepotrebno hvalisanje; da je odločen, ker bi rad dosegel cilje; odrezav, kadar ga kar naprej sprašujejo in očitajo isto; in pravzaprav potrpežljiv, če pomislim na vse ovire, ki mu jih postavljamo. Puščam mu še kar nekaj časa, preden ga bom obsodila ali »obsodila«. Janšo že dolgo poznamo v vsej njegovi negativnosti, Golob pa je na sceni šele kratek čas.

Dopuščam, da imajo o njem kritiki »na levi« več negativnih informacij in da bom sčasoma trčila v svojo naivnost. Vlada res daje razloge za nezadovoljstvo, za nekatere je odgovorna sama, za druge manj, za tretje nič, prav pa bi bilo, da bi jo znali selektivno in v pravi meri kritizirati. In če že navadni smrtniki tega ne znamo, to pričakujem vsaj od večjih strokovnjakov.

Polona Jamnik, Bled