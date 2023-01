Do zadnje strani: Vsi trenutki bodo nekoč zgodbe

Zanke, ki spletajo Časovno zaklonišče, v temelju povezuje tista slovita lotmanovska ideja, da je literatura način urejanja sveta, ali bolje – če ne sveta, pa vsaj časa. Literarni čas je linearen, eshatološki, že od začetka je usmerjen h koncu, tako nekako kot življenje posameznika, življenje pa je skupek zgodb in zgodbe se nizajo skozi čas. In prav to je struktura, ki si jo Gospodinov prizadeva razbiti: Časovno zaklonišče je mogoče še najpreprosteje označiti kot hibridno zbirko dejanskih oziroma literariziranih in fiktivnih spominov, zgodb, zgodovinskih in osebnih anekdot, zaobjetih v pripovedni okvir časovnega zaklonišča (redu literature vendarle ni mogoče povsem ubežati), klinike, v katero zahaja vse več nesrečnikov, ki jih je prizadela nenadna izguba spomina.