A no Walshe, 39-letno mamo treh otrok, so nazadnje videli na prvi letošnji dan. Odtlej je pogrešana. Izginotje je njen mož Brian prijavil šele več dni zatem, policiji pa kot razlog navedel, da ni našel mobitela, češ da mu ga je skril eden od otrok. Po poročanju ameriških medijev so med preiskavo v kleti družinske hiše v kraju Cohasset blizu Bostona našli okrvavljen nož. Prav možno, da bo policija namesto pogrešane osebe kmalu začela iskati truplo. 47-letnega moža so v nedeljo prijeli zaradi oviranja preiskave. Lagal naj bi o tem, kje je bil v času izginotja soproge, po spletu iskal pojme kot »kako se znebiti 52-kilogramov težkega trupla« in »kako razkosati truplo«. Dan po ženinem izginotju je v trgovini kupil metlo, vedro, cerade in čistila v vrednosti več kot 400 evrov, še poroča CNN. Nosil je masko in kirurške rokavice, plačal pa z gotovino. Policiji je rekel, da je takrat otroke peljal na sladoled. A dokazov o tem ni.

Lagal, da bi kupil čas?

Izginotje Walsheve so 4. januarja prijavili njeni sodelavci, ko je ni bilo v službo. Policija je s pomočjo iskalnih psov zagnala večdnevno iskalno akcijo v okolici Cohasseta, kjer pogrešana živi z možem in tremi otroki. Po nekajdnevni preiskavi se vse bolj zdi, da Ane ne bodo našli žive. V ponedeljek pozno zvečer so na deponiji v kraju Peabody, kakšno uro stran od njenega domačega kraja, iskali morebitno truplo, še piše CNN. Smeti naj bi tja iz okoliških krajev pripeljali enkrat prejšnji teden. Zavarovali naj bi tudi del okolice stanovanjskega kompleksa, v katerem živi mama Briana Walsha. Ta jo je namreč šel obiskat v dneh po izginotju žene. Po pisanju ameriških medijev so tam našli krvave vreče za smeti, sekiro, motorno žago in nekaj čistil.

Tožilka Lynn Beland je za ameriške medije pojasnila, da so neiskrene, zavajajoče navedbe moža pogrešane podaljšale in zapletle preiskavo. Tako naj bi si kupil čas. »V času, ko ni prijavil izginotja, se je lahko znebil dokazov in vse počistil,« je bila jasna. Policiji je namreč pojasnil, da je ženo nazadnje videl 1. januarja zgodaj zjutraj, ko je bila na poti na letališče. Šla naj bi na službeno pot. Na letalo se ni nikoli vkrcala, prav tako pa je doma ni pobral taksi, kakor je navedel mož. Še isti dan je njen mobitel oddajal signal v domači hiši, odtlej je ugasnjen. Walshe na naroku ni priznal krivde, njegova odvetnica je pojasnila, da je večkrat klical v ženino službo, ker ga je zanimalo, kje je. V preiskavi naj bi prostovoljno sodeloval. Sodnik mu je odredil varščino v višini pol milijona dolarjev. Ameriški mediji, ki se sklicujejo na izjave Aninih prijateljev, poročajo, da je hotela zapustiti moža in se z otroki preseliti daleč stran, kar bi lahko bil motiv za umor.

Mama upa, da je še živa

Srbski mediji poročajo, da je Ana vnukinja Titovega generala Nikole Ljubičića. O njenem izginotju je za srbski Blic spregovorila tudi njena mama Milanka Ljubičič, ki živi v Srbiji, kjer je nekoč odraščala njena hči. »Prosila me je, naj jih obiščem za božič, a nisem mogla vsega tako hitro pripraviti. Zdaj mi je žal, zelo žal. Mar bi raje vse spustila iz rok in šla,« obžaluje. Ob več obiskih pri hčeri in zetu med njima ni opazila nič nenavadnega. Vedno sta bila dobro razpoložena in nasmejana, še šalila sta se. »Ničesar slabega med njima nisem opazila,« se je spominjala za Blic. »Molim, da je še živa. Nič drugega ni pomembno,« je še dodala. Po njenem zet trenutno ni najbolj iskren, obenem pa pravi, da zaradi neznanja jezika z njim ne komunicira. Ne razume, kako da ni prej prijavil Aninega izginotja.