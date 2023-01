Kot so pri ZD Ljubljana zapisali v sporočilu za javnost, bodo ambulante v enotah začeli vzpostavljati, ko bodo urejene tehnične zahteve s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Prednostno se bodo v ambulantah za neopredeljene zavarovane osebe v posamezni enoti opredeljevali tisti pacienti, ki so imeli izbranega osebnega zdravnika v tej enoti in imajo v njej tudi svojo zdravstveno dokumentacijo, so pojasnili. Urnike in druge informacije bodo objavili na spletni strani.

Glede na število kadra, ki je na razpolago za delo v teh ambulantah, sprva ne bodo mogli zagotoviti opredelitve vsem pacientom, ki so trenutno brez osebnega zdravnika, saj bodo lahko odprli omejeno število ambulant. Ne glede na to pa bodo še vedno zdravstveno oskrbo zagotavljali vsem osebam, ki jo bodo potrebovali (tudi tistim, ki nimajo zdravnika več kot dve leti), in sicer v enotah, kjer so imeli osebnega zdravnika, torej v doslej že vzpostavljenih kroničnih, akutnih, administrativnih ambulantah in ambulantah za preveze ran.

Število ambulant bodo povečevali, če jim bo to dopuščalo kadrovsko stanje

Če bo ministrstvo za zdravje ugodilo njihovi pobudi, da se v ambulante za neopredeljene osebe lahko vključijo tudi upokojeni, sobni zdravniki, mlajši specializanti, zdravniki zaposleni na ZZZS in Zavodu za pokojninsko zavarovanje, bodo svoje kronične in akutne ambulante preoblikovali v ambulante za neopredeljene zavarovane osebe, kot jih predvideva ministrstvo. V tem primeru se bodo pacienti lahko dodatno opredelili v ambulantah za neopredeljene zavarovane osebe.

Vsem pacientom svetujejo, da recepte za kronično terapijo, napotnice za kontrolne preglede, naročilnice za medicinske pripomočke naročijo pravočasno (vsaj 10 dni pred iztekom), saj bodo administrativne storitve praviloma urejene v roku enega tedna od naročila. »Število ambulant bomo povečevali, če nam bo kadrovsko stanje to dopuščalo. Želimo poudariti, da se hkrati trudimo za zaposlitev novih zdravnikov družinske medicine, kar se nam zdi edina prava rešitev, da ima vsak pacient svojega osebnega zdravnika,« so poudarili.

Ukrep ambulant za neopredeljene bolnike predvideva konec oktobra sprejet zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženje posledic covida-19 na področju zdravstva. Velja od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2024 z možnostjo podaljšanja. Ministrstvo za zdravje do 31. marca 2023 predvideva skupaj 94 ambulant za neopredeljene bolnike po državi. Posamezne ambulante imajo sicer različne največje obsege programa družinske medicine.