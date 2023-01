K protestom so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pozvali skoraj vsi večji francoski sindikati. Prvi bodo po napovedih prihodnji četrtek, to pa naj bi bil le začetek stavkovnega vala. Pokojninski reformi po javnomnenjskih raziskavah nasprotujeta dve tretjini Francozov, proteste jih podpira nekaj več kot polovica.

»Na možnost množičnih protestov in njihove posledice se ne osredotočamo. Končali smo fazo posvetovanj ter začenjamo fazo pojasnjevanja in informiranja,« je po navedbah AFP na srečanju z novinarji danes dejal tiskovni predstavnik vlade Olivier Veran. Na vprašanje, ali ga je množičnega nezadovoljstva javnosti strah, je odgovoril, da ne.

»V vsej moderni zgodovini naše države je vsakič, ko smo potrebovali reformo pokojninskega sistema in je to pomenilo podaljšanje delovne dobe, prišlo do protestov,« je poudaril. Kot je izpostavil, se bodo tisti, ki so začeli delati zgodaj, lahko upokojili pri 58 letih starosti. Na štirideset odstotkov delavcev spremembe tako ne bodo vplivale.

Zvišanje najnižje zagotovljene pokojnine na 1200 evrov

Francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je dvig upokojitvene starosti v svoji kampanji za ponovno izvolitev izpostavljal kot eno osrednjih točk, je svojo ministrsko ekipo danes pozval, naj volivce po najboljših močeh seznanja s prednostmi ukrepa. Kot je poudaril, bi se moral vsak Francoz zavedati, da reforma ne prinaša le dviga upokojitvene starosti, temveč med drugim tudi zvišanje najnižje zagotovljene pokojnine na 1200 evrov ter dodatke za upokojence z zdravstvenimi težavami in tiste, ki so opravljali fizično zahtevna dela.

Spremembo pokojninskega sistema, ki jo je v torek napovedala premierka Elisabeth Borne, naj bi uvedli do leta 2030. Kot poudarjajo na vladi, brez tega ni mogoče zagotoviti vzdržnosti sistema. »Neodgovorno bi bilo dopustiti, da se primanjkljaji še naprej povečujejo. To bi neizogibno vodilo v obsežna zvišanja davkov in znižanja pokojnin,« je dejala Borneova.