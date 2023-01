Šofer AFP, ki je blizu ministrstva v avtomobilu čakal novinarje tiskovne agencije, je povedal, da je videl moškega, ki je na sebi sprožil bombo ter med 20 in 25 žrtev eksplozije, da pa ne ve, koliko jih je bilo ranjenih in koliko jih je umrlo. Na fotografijah s prizorišča napada je videti ljudi, ki ležijo v snegu na ulici pred obzidjem ministrstva v središču Kabula.

Iz kabulske policije so potrdili, da se je zgodila eksplozija in da je zahtevala žrtve. Dodali so, da so na območje prišle varnostne sile. Namestnik ministra za informiranje in kulturo Muhadžer Farahi je povedal, da naj bi danes na obisk na zunanje ministrstvo prišla kitajska delegacija, da pa ne vedo, če je bila v času eksplozije na ministrstvu.

Talibani trdijo, da so se od njihove vrnitve na oblast avgusta 2021 varnostne razmere v Afganistanu izboljšale, vendar so napadi v državi zahtevali že več sto življenj. V zadnjih mesecih je bilo v državi več bombnih napadov, odgovornost za katere je prevzela lokalna veja džihadistične Islamske države (IS).

Nazadnje je bilo v napadu na hotel v Kabulu, ki je priljubljen med kitajskimi poslovneži, 12. decembra lani ranjenih pet kitajskih državljanov, ubitih pa več oboroženih napadalcev. Odgovornost za napad je tudi takrat prevzela IS.