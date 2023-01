»Zato sem, kolikor je bilo to mogoče, na različnih političnih položajih prispeval k ohranitvi tega spomina,« je zapisal Pahor. Kot predsednik DZ je po Pučnikovi smrti v njegov spomin odredil žalno sejo parlamenta, čeprav po protokolarnih pravilih to ni bilo samoumevno.

Kot predsednik republike je ob okroglih obletnicah na njegov grob dal položiti venec v svojem imenu in imenu države. Po Pučniku je poimenoval tudi eno od dvoran v Predsedniški palači. Sodeloval je na simpozijih, ki so vrednotili njegovo delo in prispevek k demokratizaciji in samostojni državi. Ob poimenovanju ene od dvoran Evropskega parlamenta po njem je v Bruslju imel tudi nagovor. Leta 2016 pa je bil v Lenartu slavnostni govornik na slovesnosti ob poimenovanju mestnega parka po Jožetu Pučniku in odkritju spominskega obeležja v počastitev 25. obletnice samostojnosti države.

» V posebno čast si štejem, da sem lahko Gorazdu Pučniku in družini Jožeta Pučnika sredi lanskega decembra vročil najvišje državno odlikovanje, s katerim je Pučnika posthumno odlikoval Janez Drnovšek, družina pa ga vse od leta 2006 do nedavnega ni želela sprejeti,« je še dodal na twitterju.

Pučnik je bil od leta 1989 do 1993 predsednik Socialdemokratske zveze Slovenije oz. Socialdemokratske stranke Slovenije, ki se je pozneje preimenovala v SDS. Po vrnitvi iz Nemčije, kamor je emigriral zaradi šikaniranja takratnih oblasti, je postal tudi predsednik Demokratične opozicije Slovenije (Demos), ki je zmagala na volitvah 1990. Leta 1992 je bil v prvi vladi Janeza Drnovška podpredsednik vlade. Vodenje SDSS je leta 1993 prepustil Janezu Janši, leta 1997 pa se je umaknil iz aktivne politike. Nazadnje je bil častni predsednik SDS.

Ob njegovi obletnici smrti je danes v prostorih SAZU že potekalo predavanje literarnega zgodovinarja Janka Kosa, ob 15. uri pa se bodo na Trgu republike v Ljubljani Pučnikovega življenja in zapuščine spomnili tudi v SDS.