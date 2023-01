Minister delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je danes spomnil, da se je v zadnjih dneh vnela debata zaradi podražitve študentskih bonov, ob tem pa so se pojavile tudi kritike študentov, kaj dobijo za svoj denar. »Našel se je namreč tudi ponudnik, ki je, če se ne motim, za pet evrov ponujal kos pice, jabolko in sladico kot polnovreden obrok, kar seveda ni namen študentske prehrane, niti ni to nekaj, kar naj bi država subvencionirala,« je bil kritičen minister.

Na današnjem sestanku s predstavniki ŠOS so tako iskali možne rešitve, kako to preprečiti. Že v torek so na ministrstvu napovedali pripravo ustrezne zakonodaje, s katero bodo dvignili subvencijo za en evro. Kar je po ministrovih besedah v povprečju toliko, za kolikor se je dvignil strošek prehrane za študenta. S tem tako želijo preprečiti, da bi ponudniki podražitve prevalili na hrbet študentov. Predlog zakona bodo predstavili v kratkem, je napovedal.

Dvigniti želijo tudi kakovost prehrane, saj po ministrovi oceni »kos pice ni polnovreden obrok in ni kosilo«. S strateškim svetom za prehrano pri predsedniku vlade Robertu Golobu, ki se je prvič sestal v torek, so se zato dogovorili, da na ministrstvu v sodelovanju s ŠOS pripravili izhodišča za prenovo kriterijev študentske prehrane.

S ŠOS, ki ima s študentskimi inšpektorji vodilno vlogo na tem področju, pa so se danes dogovorili tudi za sproten nadzor nad kakovostjo študentske prehrane.

Predsednico ŠOS Marike Grubar veseli, da je bil odziv na ministrstvu hiter in da so se uspeli uskladiti v smeri, ki bo dobra za študente. Morda je bilo na mnenje res treba počakati nekaj dni, a si je za take stvari po njenih besedah treba vzeti čas, narediti analizo področja in dobro premisliti.

Ob tem je poudarila, da je za celoten sistem študentske prehrane oz. da ta sploh obstane pomembna raznolika ponudba in predvsem zdrav obrok. »Želimo si, da bi v prihodnje ravno s sodelovanjem in poostrenim nadzorom dosegli, da bi ti obroki ustrezali razpisom in tudi da bodo razpisi to v prihodnje dodatno spodbujali,« je dejala.