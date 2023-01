Inženirski EXPO 2022, ki je bil na ogled po svečani razglasitvi 5. Inženirke leta 2022, predstavlja pomemben korak združevanja dveh potencialov: potenciala mladih inženirskih talentov in potencialov Slovenije in Evrope, ki ju ti nosita za njihovo uresničevanje.

Inženirski EXPO 2022 predstavlja sedem prebojnih izdelkov slovenske proizvodne industrije, dosežkov slovenskega inovacijskega ekosistema. Svoje izdelke so na ogled postavila podjetja Danfoss Trata, Fotona, KLS Ljubno, Dewesoft, Blaj, RLS Merilna tehnika in ETI.

EXPO je bil na ogled 10. januarja 2023, po razglasitvi Inženirke leta 2022 v Cankarjevem domu. »Razstava je pokazala, kako prodorni, inovativni in izjemni so dosežki slovenskih inženirk in inženirjev in kako izjemno uspešni so tudi v tujini. Je del spodbude mladim za izbiro inženirskih študijev. Ti jim odpirajo vrata v svet tehnološkega razvoja, s katerim izboljšujemo svet, v katerem živimo,« je povedal dr. Miha Bobič, predsednik iniciative Inženirji in inženirke bomo!.

Uspešne inovacije ni brez realizacije

Tudi dr. Franci Pušavec iz ljubljanske fakultete za strojništvo, predstavnik EIT Manufacturing, evropskega partnerja razstave Inženirski EXPO, je poudaril pomen slovenskega inženirskega znanja: »Prehod proizvodne industrije v krožno gospodarstvo in razogljičenje industrije sta za Evropo in svet pomembni temi. Inženirski EXPO 2022 opogumlja, da Slovenija lahko s svojo dolgoletno proizvodno tradicijo veliko prispeva k uspešnemu preoblikovanju evropskega proizvodnega področja v zeleno in odporno Evropo. EXPO vidim kot idejo, ki širši javnosti predstavlja nekaj kar družba ne vidi, dokler inovacije ne preidejo v končne produkte in uspeha na trgu. Verjamem, da lahko tudi razširjanje idej pomaga pri njihovem dvigu na višji razvojni nivo. Namreč dejstvo je, da uspešne inovacije ni brez realizacije.«

»Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) temelji na skupnostih znanja in inovativno­sti, znotraj katerih združujemo več kot 2.900 partnerjev in smo s tem največji evropski ino­vacijski ekosistem,« je razvoj evropskega inovacijskega ekosistema in povod za podporo razstavi Inženirski EXPO pojasnila mag. Sabina Žakelj Pediček iz SPIRIT Slovenija in dodala: »V vlogi nacionalne kontaktne točke v SPIRIT Slovenija aktivno povezujemo skupnosti na po­dročju podnebnih sprememb, digitalizacije, hrane, zdravja, urbane mobilnosti, proizvodnih tehnologij in surovin ter na novo tudi kulturnih in kreativnih sektorjev in industrij.«

Dobro blago se samo hvali – a včasih ga je vredno izpostaviti

Vsakih pet let države iz vsega sveta v okviru svetovne EXPO razstave na piedestal postavijo svoje dosežke in potencial. Prvih pet let je obeležil izbor Inženirke leta, pet let promocije slovenskega inženirstva – vzporednice so se pisale skorajda same. Namen obeh dogodkov, ki svojo idejno zasnovo črpata prav iz svetovne EXPO razstave, je bil obiskovalcem predstaviti dosežke slovenske inženirske 'smetane'. »Ko smo prvič sedli skupaj in se pogovarjali o inženirski stroki, (industrijskem) oblikovanju ter konceptu razstave, se je skozi pogovor počasi razkrila želja po njenem industrijskem videzu. Tako se je porodila tudi ideja o stojalu za razstavne eksponate, katerega konstrukcija bi bila sestavljena iz cevi. Idejo je pomagalo udejaniti koroško podjetje MG Rohr. Kovinske cevi, ki so osnova konstrukcije, so trdne, trpežne, tako rekoč večne. In dolga življenjska doba izdelkov je prvi postulat trajnosti. Koncept sem gradila na ideji, ki izpostavlja in poudarja cvetober slovenske industrije, tehnike in znanja. To gradi dvoplastno: predstavljamo namreč najboljše med najboljšimi v industriji, razstava pa je obenem tudi del dogodka, ki izpostavlja pomen neverjetnih inženirk, ki jih premore Slovenija. Morda se bo zdelo nekoliko nenavadno, a razstavno površino sem po semantiki želela približati cvetu. Kot omenjeno – gre za cvetober najboljših,« je zasnovo razstave opisala večkrat mednarodno nagrajena industrijska oblikovalka mag. Barbara Prinčič, profesorica na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje.

Večer navdiha in neštetih priložnosti spoznavanja

Razglasitev Inženirke leta ni bila le predstavitev neverjetnega potenciala in nepogrešljivosti slovenskih inženirk, temveč tudi priložnost za navdihovanje nove generacije; za navdihovanje mladih deklet in nadobudnih kreativcev med več kot 500 udeleženci. Potovanje slednjih je bilo tako potovanje navdiha – od slišanega v Linhartovi dvorani do videnega v preddverju, kjer so bili v okviru Inženirskega EXPO predstavljeni konkretni dosežki slovenskega inovacijskega okolja in priložnosti, ki jih ta ponuja.

Izdelki sedmih sodelujočih podjetij so tako ne le rezultat (slovenskega) inovacijskega ekosistema, temveč tudi materializacija nepogrešljivosti znanja in inovativnosti. Njihova raznolikost in različnost sta dokaz številnih priložnosti za razvoj mladih talentov, pa naj te privlači področje medicine ali avtomobilizma. Razstava je bila priložnost za njihovo spoznavanje; spoznavanje panog, idejnih zasnov in nenazadnje podjetij in inovatorjev, ki stojijo izza njih.