Družinska drama Fabelmanovi, polbiografski film Stevena Spielberga, in črna komedija Duše otoka sta letošnja filmska zmagovalca podelitve zlatih globusov. Spielberg je sicer prejel še nagrado za režijo, Duše otoka pa so odnesle še priznanji za scenarij, ki ga podpisuje režiser Martin McDonagh, in najboljšega igralca v komediji ali muzikalu (Colin Farrell). Globus za najboljšega igralca v drami je medtem zasluženo prejel Austin Butler, ki je Elvisa igral, kot da je prav on iznašel opolzki rokenrol. Po pričakovanjih je za vlogo izmišljene skladateljice in dirigentke nagrada za glavno žensko vlogo v filmu Tár pripadla Cate Blanchett, nagrado za žensko vlogo v komediji ali muzikalu pa je odnesla Malezijka Michelle Yeoh (Vse povsod naenkrat). Njen soigralec Ke Huy Quan, ki je pred skoraj štirimi desetletji zaslovel kot otroška zvezda v filmu Indiana Jones in tempelj pogube, je prejel nagrado za najboljšega stranskega igralca.

Angela Bassett je prejela nagrado za najboljšo stransko igralko v Marvelovi uspešnici Črni panter: Wakanda za vedno. Akcijska indijska uspešnica RRR, ki je v Hollywoodu postala velika glasbena uspešnica, je osvojila zlati globus za najboljšo pesem, Ostržek Guillerma del Tora pa je prejel zlati globus za najboljši animirani celovečerni film. Zlati globus za najboljši film v tujem jeziku je šel filmu Argentina, 1985. Na televizijskem področju je predzgodba Igre prestolov House of the Dragon (Zmajeva hiša) osvojila globus za najboljšo dramsko serijo, nagrado za najboljšo komično serijo pa je osvojila Abbott Elementary. Po nagrado za zgodovinski prispevek svetu zabave Cecil B. DeMille je v dvorano hotela Beverly Hilton na Beverly Hillsu prišel Eddie Murphy, Ryan Murphy pa je dobil nagrado za življenjsko delo Carol Nurnett kot scenarist, režiser, producent in gonilna ustvarjalna sila televizijske produkcije Carol Burnett.

Združenje tujih dopisnikov Hollywooda na udaru

Letošnjo podelitev zlatih globusov je po dveh letih znova prenašala televizija NBC. Lani tradicionalne glamurozne podelitve zaradi kritik na račun Združenja tujih dopisnikov Hollywooda, ki se v zadnjem času otepa očitkov rasizma, seksizma in korupcije, sploh ni bilo – nagrajence so sporočili kar preko twitterja. Združenje med drugim do nedavnega med 87 dopisniki ni premoglo ene temnopolte osebe, igralka Scarlett Johansson je spregovorila o redni praksi seksističnih opazk članov združenja na novinarskih konferencah, prav tako je na plan prišlo, da so člani za desettisoče dolarjev preprodajali vstopnice za podelitve in se brezsramno udeleževali plačanih luksuznih izletov, ki so jih ponujali filmarji, ki so se kasneje znašli med nominiranci.

Podelitev je vodil temnopolti komik Jerrod Carmichael, ki je v uvodnem monologu razložil, zakaj lani ni bilo prenosa prireditve in zakaj so izbrali prav njega. »Tu sem zato, ker sem črn. Ne bom rekel, da so rasistična organizacija, vendar do smrti Georgea Floyda niso imeli nobenega črnega člana, pa delajte s to informacijo, kar hočete.« Komik se je nato vprašal, zakaj je sprejel ponudbo za vodenje podelitve in si odgovoril, da zaradi denarja. »Govoril sem z mojimi in opisal svojo moralno dilemo, vendar so me moji vprašali le, koliko mi plačajo. Dejal sem, da 500.000 dolarjev – in so mi rekli, pa vzemi denar od belih ljudi,« je dejal, potem pa resneje razložil, da je prišel, ker občuduje prisotne velike umetnike, ki jim je hkrati nevoščljiv, mu je pa tudi v čast, da je del dogajanja. Njegov nastop so številni sicer označili kot dolgočasen in ni jih malo, ki pogrešajo angleškega komika Rickyja Gervaisa, ki je globuse vodil petkrat.

Bilo je tudi nekaj bojkotov nagrajencev. Poleg Brendana Fraiserja, nominiranca za vlogo v filmu Kit, ki je bivšega šefa Združenja tujih dopisnikov Philipa Berka - ta je Fraserja zgrabil za rit - obtožil spolnega napada, ni bilo niti Toma Cruisa (Top Gun Maverick), ki je med drugim vrnil tri globuse, Kevina Costnerja (Yellowstone), Zendaye (Euphoria) in Amande Seyfried (The Dropout). Fraiser in Cruise nista dobila nagrade, kaj narediti z zlatim globusom, pa se bo moral odločiti Costner.