Kaj točno se je dogajalo prejšnji četrtek okoli polnoči, trenutno še ni jasno. A bilo je tragično. Dvanajstletna deklica iz bližine Tulse v Oklahomi je okoli polnoči zbudila starše in jim povedala, da je zabodla tri leta mlajšega bratca. »Starša sta že spala. Dvanajstletna hči ju je zbudila in jima povedala, kaj je storila,« je potrdila policija. Fantka so oživljali na kraju dogodka, potem pa ga odpeljali v bolnišnico, kjer so ga operirali. V soboto ponoči je zaradi hudih poškodb umrl.

Kaj storiti, ko otrok ubije otroka?

»Ostani močna! Vem, da je meni to lahko reči, a bodi močna. Ne pusti je na cedilu, ne zapusti svoje hčere,« je po navedbah Fox News mami žrtve in napadalke sporočila soseda. Po poročanju lokalnih medijev so najstnico pridržali na lokalnem centru za socialno delo, kako dolgo je bila tam, pa zaenkrat še ni jasno. Po zakonodaji zvezne države Oklahoma bi jo lahko kot mladoletno zadržali pet dni, kar sicer velja samo za izjemne primere, ko denimo otrok predstavlja nevarnost sebi in/ali drugim. Starostna meja, pri kateri lahko mladoletniku za umor sodijo kot odraslemu, je v Oklahomi trinajst let. Motiv napada še ni jasen.

»Vsi taki primeri so težki. A ta je tiste sorte, ki odkriva resen družbeni problem. Vprašanje je, kako se družba sooča s primeri, v katerih en otrok ubije drugega,« je še dodal načelnik policije v Tulsi Wendell Franklin.

Kazenski pregon šestletnika?

Le nekaj ur kasneje so par tisoč kilometrov vzhodneje, v kraju Newport News v Virginiji, v učilnici prvega razreda osnovne šole odjeknili streli. Šestletni deček je z mamino pištolo ustrelil učiteljico, o čemer smo že poročali. Po najnovejših informacijah so zaslišanje pred preiskovalnim sodnikom prestavili, ostaja pa vprašanje morebitne kazenske odgovornosti malčka. 25-letna učiteljica je napad preživela in je v bolnišnici v stabilnem stanju, a ker naj ne bi šlo za nesrečo, temveč za namerni strel, bodo fantka morda kazensko preganjali. Kazensko odgovornost za osebe, mlajše od enajst let, v ZDA sicer nosijo njihovi starši ali skrbniki, a se, kot že rečeno, zakonodaja razlikuje od države do države. Virginija je ena od tistih, v kateri spodnja meja starosti ni določena, kar v teoriji pomeni, da bi šestletnika lahko zaradi poskusa umora preganjali na sodišču za mladoletne prestopnike in bi mu grozilo 20 let zapora. Veliko bolj verjetno pa je, da bodo sodno preganjali njegovo mamo, ki je pustila nabito orožje dostopno mladoletniku.