Z otoka Paga, priljubljenega pri številnih ljubiteljih morskih užitkov, že ves teden ječi strašna novica. Otok so namreč okupirale divje pošasti, ki so priplavale po morju od kdove kod, in tam povzročajo škodo. So strah in trepet tamkajšnjih ovčic in njih pastirjev, ki svarijo domala pred apokalipso. Bojijo se jih celo samotni zimski vozači, ki oprezno drvijo po opustelih cestah med suhozidi, ki jih biča zimska burja. Bližnje prometno srečanje z divjo pošastjo, ki skoraj neizbežno pomeni obsežen karambol, jih namreč drago stane ... Otočani tožijo, da je obča škoda na domači imovini in živini gromozanska, obenem pa ne najdejo rešitve zoper prav svinjsko tegobo.

Po poročanju spletnega portala morski.hr domačini domnevajo, da so divje svinje na Pag priplavale z otočkov Vira in Mauna, morda celo s kopnega prek Velebitskega kanala. Za kopenski prehod imajo sicer na voljo tudi most. Poleg severne strani otoka so divje prašiče opazili tudi na južni strani, kjer so zabeležili več prometnih nesreč. Kot že omenjeno, živinorejce skrbijo napadi na ovce, predvsem jagnjeta. Lahko bi celo špekulirali, da je ogrožena letina znamenitega avtohtonega paškega sira. Izkušnje pastirjev z bližnjega Cresa so namreč pokazale, da svinje po jagnjitvi mika ovčja posteljica. Takrat, pravijo, snedo cela jagnjeta.

Skratka, na razpotegnjenem otoku med Kvarnerjem in Dalmacijo, kamor se lahko po padcu kariraste zavese podamo povsem lagodno, imajo veliko preveč divjačine in ne vedo, kako bi se je rešili. Tamkajšnjim gostincem z veseljem namenim brezplačen nasvet, saj pri njih zanesljivo ne bom porabil niti kune več. Naj se obilno založijo z domačo divjo svinjino! Če je treba, jim radi prodamo za kakšno vlakovno kompozicijo zamrzovalnih skrinj iz velenjske belotehniške tvrdke. In naj vendar posodobijo jedilnike, tristo kosmatih! Vsi vemo, da jagnjetina, naj bo še tako vrhunska, marsikomu ne gre v slast. Kaj pa domača, prav na otoku ekološko odlovljena divja svinjina na tisoč načinov? Hoho, to bo sijajna, docela imenitna ponudba! Kdor svinjine ne mara, mu ob glažku travarice na račun gazde ne bo težko prodati resnične zgodbe, da je divja svinjina pravzaprav jagnjetina iz druge roke. In evri bodo žvenketali, da jih bo ob dalmatinski muziki veselje poslušati!

Za dobro vago gostincem ponujam recept za tako univerzalno jed, da se bodo ob njej oblizovali vsi, od najzahtevnejših gurmanov do otročadi. Le namesto parmezana po vrhu naribajte paški sir! Molim!

Klasični ragu divje svinje po bolonjsko Sestavine za 4 porcije 500 g plečeta divje svinje, 1 vejica rožmarina, 4 stroki česna, 5 dl ​chiantija ali merlota, 3 žlice oljčnega olja, 2 korenčka, 1 steblo zelene, 1 čebula, 400 g paradižnikovih pelatov, 5 dl zelenjavne osnove ali vode, 150 g parmezana, sol, 10 zrn popra, 500 g širokih rezancev Priprava 1. Večer pred pripravo raguja meso zrežemo na koščke velikosti 2 cm. Stresemo jih v skledo z rožmarinom, poprom v zrnu, olupljenimi in pomečkanimi stroki česna ter toliko vina, da vse prekrije. Pokrijemo in čez noč postavimo na hladno. 2. Meso poberemo iz marinade, to pa precedimo in prihranimo. Česen, poper in rožmarin zavržemo. Zeleno, korenček in čebulo očistimo in drobno nasekljamo. Pekač ali ponev z debelim dnom segrejemo na srednje močnem ognju, dodamo olje in nanj stresemo nasekljano zelenjavo. Pražimo, da se zmehča (3–5 minut). 3. Dodamo meso in med pogostim mešanjem pražimo, dokler ne izhlapi vsa tekočina, ki jo izpusti meso, in se meso zapeče (10–15 minut). Dodamo prihranjeno marinado in med pogostim mešanjem kuhamo, da tekočina izhlapi (10–15 minut). Dodamo paradižnik s tekočino vred in ga razdrobimo z žlico. Dodamo še 1 skodelico vode, solimo in premešamo, nato pa ogenj zmanjšamo na zelo nizko, da komaj vre, in delno pokrito kuhamo 1 uro. 4. Prilijemo vrelo zelenjavno osnovo ali vodo in med občasnim mešanjem dušimo tako dolgo, da začne meso razpadati (90–150 minut). Odstavimo z ognja in meso z metlico za stepanje ali kuhalnico nadrobimo na zelo drobne koščke, skoraj kot bi bilo zmleto. Po okusu dodatno začinimo s soljo in poprom ter zmešamo s širokimi rezanci ali drugimi testeninami, skuhanimi na zob. Nadevamo na segrete krožnike, posujemo s sirom in takoj postrežemo. Čas priprave in kuhanja: 1 noč in 4 ure

Juha iz lisičk in krompirja Potrebujemo 500 g zamrznjenih lisičk, 1 veliko čebulo, 3 stroke česna, 4 večje krompirje, 2 korenčka, 1 ščep timijana, 1 šopek svežega peteršilja, morsko sol, sveže zmlet poper, 2 žlici oljčnega olja. Priprava Krompir olupimo in narežemo na koščke. Čebulo in česen ločeno drobno nasekljamo, korenček ostrgamo in narežemo na drobno. V večjem loncu na malo olja popražimo čebulo, da začne rjaveti. Dodamo česen. Ko zadiši, dodamo še zamrznjene lisičke (kepo po potrebi razkosamo). Počakamo, da se odtajajo in da tekočina povre, nato dodamo korenček, krompir, sol, ščep popra in zalijemo z dvema litroma vode. Ko zavre, pokrito kuhamo 20 minut oziroma toliko, da se korenček zmehča. Dodamo timijan, kuhamo še minuto in odstavimo. Dodamo sveže nasekljan peteršilj in postrežemo.