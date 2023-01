Julijo je najprej posnel s studijskimi glasbeniki na Radiu Luxembourg v Londonu. Kmalu zatem je že začel pripravljati svoj album Menu s svojimi glasbeniki in jo posnel še z njimi. Na Menu je uvrstil prvotno verzijo, druga pa je izšla na zgoščenki Od cveta do cveta leta 1997. »Na začetku se med ljudmi ni najbolje prijela in šele ko so me iz Slovenijalesa poklicali, ali jo lahko uporabijo za svoj televizijski oglas za spalnico Julija, je prišlo do preboja. Ko sem se kak mesec po začetku predvajanja vrnil v Slovenijo, sem videl, da jo vsi poznajo.«

Skladba Julija je Mežkov odziv na resničen dogodek: »Napisana je za mojo prijateljico, ki je takrat, ko sem veliko vandral po svetu, odgovarjala na pisma, ki so prihajala na moj naslov. Zaljubila se je vame in tega nisem vedel. Hodil sem že z bodočo ženo. Ko sem z njo prišel na turnejo konec 70. let v Slovenijo, je bila prijateljica čisto iz sebe. Dva dni smo jo iskali po Ljubljani in jo našli ob Ljubljanici. Zdelo se mi je prav, da ji napišem nekaj v tolažbo. Njej, ki je bila razočarana. Gre za mojo zelo osebno zgodbo. Na tak način je napisana večina mojih pesmi.«