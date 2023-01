Skupaj s papežema Benediktom XVI. in Frančiškom se je doslej na prestolu Svetega sedeža zvrstilo 264 papežev. Najdlje v vsej zgodovini, to je 32 let, je vladal papež Pij IX. (izvoljen leta 1846), ki se je v zgodovino vpisal tudi po tem, da je bil strasten igralec biljarda. Najkrajši pontifikat je odslužil papež Štefan II. Izvoljen je bil 23. marca 752, umrl pa samo tri dni pozneje, še pred uradnim posvečenjem, zato ga vatikanska statistika ne uvršča na uradni seznam papežev. Najdlje so kardinali novega papeža izbirali po smrti papeža Klemena IV. leta 1268. Preden se je iz dimnika Sikstinske kapele pokadil bel dim, sta minili dve leti, devet mesecev in dva dneva.

Rimskokatoliška cerkev ne priznava, da bi na svetem prestolu kadar koli sedela ženska. Prvi zapisi o skrivnostni papežinji Ivani segajo segajo v 13. stoletje, papeževala pa naj bi v 9. stoletju. Legenda pravi, da se je Ivana rodila angleškim staršem v nemškem Mainzu in se kot mlado dekle zaljubila v angleškega meniha. Preoblečena v moškega mu je sledila v Atene, pozneje pa se sama odpravila v Rim in si v Cerkvi našla delo pisarke, postala papeška notarka, bila povzdignjena v kardinalko ter nazadnje postala celo papežinja in vladala 30 mesecev. Cerkev vztraja, da zgodba ni dokazljiva.

Drži pa, da so bili nekateri papeži poročeni. V začetnem obdobju cerkvene zgodovine prepovedi poročanja še ni bilo. Poročen je bil prvi papež, sveti Peter, tudi pozneje v petem in šestem stoletju je bilo nekaj papežev poročenih, zadnji podatek o poročenem papežu pa sega v leto 867, ko je Hadrijan II. ob prevzemu svete službe v Vatikan s seboj pripeljal tudi ženo in hčer, ki ju je imel še iz obdobja, preden je postal duhovnik. Zgodba se ni končala srečno, saj so ženski ugrabili in ubili.

