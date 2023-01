Nočni slalomski spektakel svetovnega pokala v alpskem smučanju pod žarometi v Flachauu je upravičil naziv. Tisoče gledalcev je pripravilo najboljše vzdušje izmed vseh prizorišč, čeprav avstrijsko žensko alpsko smučanje doživlja veliko krizo. Vzdušje je najbolj poneslo Petro Vlhovo, ki je sredi sezone dosegla šele prvo zmago v tej sezoni. V izjemnem dvoboju je bila Slovakinja boljša od serijske zmagovalke zadnjih dni Američanke Mikaele Shiffrin. Tretja je bila Nemka Lena Dürr, ki je na prvi progi naredila veliko napako. Izpostavimo še nastop obetavne najstnice Zrinke Ljutić. Hrvatica je bila po prvi progi tretja, na drugi pa ni zdržala pritiska in je že po nekaj vratcih naredila napako. S svojo prvo uvrstitvijo na zmagovalni oder bo morala tako Zrinka Ljutić še malce počakati.

Za slovensko reprezentanco se je slalom končal že nekaj minut po 19. uri, ko je v cilj prve proge pridrvela Nika Tomšič, ki je dosegla 43. čas. Ana Bucik in Neja Dvornik sta odstopili na prvi progi, saj sta se ujeli v past postavljalca Maura Pinija, nekdanjega trenerja Tine Maze, ki zadnji dve leti skrbi za Petro Vlhovo. Primorka je imela odlične vmesne čase, napako pa je naredila v spodnjem delu proge. Dobro je bila na poti tudi Neja Dvornik, ki je sicer storila napako nekoliko prej. Slovenska reprezentanca je prvič v sezoni ostala brez slalomskih točk svetovnega pokala. »Škoda za napako, saj je bila Ana zelo hitra. Tudi za Nejo je bil usoden eden od valov na progi, medtem ko je bila Nika včeraj premalo tekmovalna za uspeh,« je nastope Slovenk ocenil glavni trener Sergej Poljšak.

Po turneji tekem v tehničnih disciplinah, ki so bile v zadnjih dneh na Semmeringu, v Zagrebu, Kranjski Gori in Flachauu, se bo svetovni pokal v alpskem smučanju dva konca tedna nadaljeval v hitrih disciplinah, in sicer v St. Antonu in Cortini d'Ampezzo. Naslednja preizkušnja v tehnični disciplini bo 24. januarja, ko bo veleslalom na Plan de Coronesu. Omenimo še, da so včeraj organizatorji v Garmisch-Partenkirchnu sporočili, da zaradi pomanjkanja snega odpovedujejo izvedbo moškega smuka in veleslaloma, ki bi morala biti na sporedu zadnji januarski konec tedna. Mednarodna smučarska organizacija nadomestne lokacije še ni našla. x