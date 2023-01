Skrajno desna vlada Benjamina Netanjahuja je po napovedi širjenja izraelskih naselbin in oblasti na okupiranem Zahodnem bregu sprejela tudi več ukrepov proti palestinskim oblastem, ki so po trditvah vlade odgovor na palestinsko vojno proti Izraelu na diplomatskem parketu. Generalna skupščina OZN je namreč potrdila palestinsko pobudo, da meddržavno sodišče v Haagu (ICJ) zaprosi za mnenje o zakonitosti izraelske okupacije Zahodnega brega. Med novimi izraelskimi sankcijami proti Palestincem je odvzem posebne dovolilnice, ki omogoča lažja potovanja med palestinskimi ozemlji palestinskemu zunanjemu ministru Rijadu Al Malikiju. Sankcijski paket vključuje tudi zadržanje davkov, ki jih Izrael po mirovnih sporazumih iz Osla pobira za palestinsko upravo. Ločeno od tega paketa pa je minister za nacionalno varnost Itamar Ben Gvir izraelskim varnostnim silam ukazal odstraniti palestinske zastave z vseh javnih poslopij.

Na palestinskem zunanjem ministrstvu so izraelske povračilne ukrepe označili kot ostudne in maščevalne ter kot neposreden napad okupatorja na palestinsko ljudstvo zaradi odločitve generalne skupščine OZN, da zaprosi za posvetovalno mnenje ICJ. Zadržanje okoli 36 milijonov evrov davkov, ki bi jih Izrael moral posredovati palestinski upravi, a jih namerava uporabiti za odškodnine žrtvam terorizma, bodo po ocenah palestinskega premierja Mohamada Štajeha palestinsko upravo pripeljale na rob kolapsa, saj bo že tako težka proračunska situacija postala še težja.

Obujanje že videnih ukrepov

Kot je za Dnevnik dejal Hugh Lovatt, raziskovalec pri Evropskem svetu za zunanje odnose (ECFR), je izraelska odločitev o zadržanju davkov v nasprotju z mirovnimi sporazumi iz Osla. »Dodatno bo oslabila že tako oslabljene palestinske oblasti in gospodarstvo. Njihov propad bi že tako nestabilne razmere na Zahodnem bregu, kjer se oborožene skupine ponovno oborožujejo, dodatno zamajal v času naraščajoče jeze Palestincev proti Izraelu in palestinskim oblastem.« Lovatt pojasnjuje, da so izraelske vlade v preteklosti že večkrat zadržale palestinske davčne prihodke, a so bile pri tem previdne: »Niso želele preveč oslabiti palestinske uprave, saj so jo videle kot pomemben dejavnik nadzora nad Zahodnim bregom.«

Tik pred odločitvijo, da je treba odstraniti vse palestinske zastave z javnih mest, so izraelsko vladajočo politiko razburile tudi palestinske zastave, s katerimi so vihrali Izraelci na protivladnih protestih v minulih dneh. Lovatt pravi, da tudi ta ukrep ni skladen z mednarodnim ali izraelskim pravom. »So pa izraelske oblasti v preteklosti med demonstracijami v Izraelu in na Zahodnem bregu pogosto zasegale palestinske zastave.« Po Lovattovi oceni bi nova izraelska vlada lahko poskušala ustvariti pravno podlago za prepoved palestinske zastave. »Navsezadnje gre za palestinski simbolizem in nacionalizem, ki ju je izraelska država dolgo poskušala zatreti,« dodaja.

Simboličnost Lovatt zaznava tudi v odvzemu posebne dovolilnice zunanjemu ministru Al Malikiju, namenjen pa naj bi bil domačemu in mednarodnemu občinstvu. Lovatt ga dojema tudi kot opomin, da Izrael še naprej nadzoruje večino vsakdanjega palestinskega življenja, vključno z njihovo zmožnostjo prehajanja med ozemlji. »Tudi prejšnje izraelske vlade so včasih preklicale potovalna dovoljenja zelo pomembnim palestinskim uradnikom. Vendar pa je verjetno, da bo nova skrajno desna vlada razširila uporabo tega ukrepa, ko se bodo odnosi s palestinsko upravo poslabšali,« meni Lovatt.