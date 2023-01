Francoska premierka Elisabeth Borne je včeraj po dolgem obdobju ugibanj predstavila predlog pokojninske reforme, najpomembnejši projekt predsednika Emmanuela Macrona, ki pa nima podpore javnosti. Po reformi bi se starost ob upokojitvi do leta 2030 postopno, vsako leto za tri mesece, povišala z 62 na 64 let. Že leta 2027 pa bi polna delovna doba znašala 43 let. »Dobro se zavedam, da spremembe pokojninskega sistema porajajo strahove in vprašanja pri Francozih,« je ob tem dejala premierka.

Sprva si je Macron zamislil, da bi se Francozi upokojevali pri 65 letih, potem pa popustil za eno leto. A tudi upokojevanju pri 64 letih nasprotuje po zadnji anketi agencije IFOP kar 68 odstotkov Francozov, prav tako vsi sindikati, levica in skrajna desnica. Do začetka poletja, ko naj bi po razpravah v parlamentu sprejeli pokojninsko reformo, ki ima sicer še druge elemente, tako Francijo čakajo množični protesti.

Velika obremenitev za BDP

Cilj reforme je poskrbeti za vzdržnost pokojninske blagajne. Ta je v zadnjih dveh letih sicer ustvarila manjši presežek, ker je bila brezposelnost nizka in so zaposleni v pokojninsko blagajno veliko prispevali. Vendar ji po mnenju nekaterih strokovnjakov do leta 2027 zaradi staranja prebivalstva grozi že 10 milijard evrov primanjkljaja. Vlada kot argument navaja tudi to, da se v drugih članicah EU upokojujejo pri 65 ali 67 letih ter da se v Evropski uniji v povprečju za pokojnine nameni 7 odstotkov BDP, v Franciji pa 13 odstotkov.

Sindikati na drugi strani menijo, da se vlada opira na najbolj pesimistične napovedi, da je prihodnost nepredvidljiva, pa tudi, da bi bilo 10 milijard evrov primanjkljaja v pokojninski blagajni navsezadnje malo glede na 300 milijard evrov, kolikor se na leto v Franciji nameni za pokojnine.

Nad privilegirane načine upokojevanja

Del reforme upokojevanja, ki jo je predstavila Bornova, je dvig minimalne mesečne pokojnine za polno delovno dobo na 1200 evrov. Po njeni oceni se bodo tako za 100 evrov dvignile pokojnine dvema milijonoma Francozov.

Bornova je tudi napovedala postopno odpravo večine od 42 privilegiranih načinov upokojevanja. Danes imajo denimo izjemne privilegije strojevodje, ki so jih celo branili z grožnjo, da bodo ustavili vse vlake po Franciji. Macron se je na koncu moral sprijazniti s tem, da bo reforma upokojevanja veljala samo za strojevodje, ki se bodo zaposlovali na novo.

Vlada pa je vseeno omogočila nekaj let zgodnejše upokojevanje pri nevarnih ali napornih poklicih, kot so vojaki, policisti, gasilci in negovalke. A si je Macron zaman tudi na ta način prizadeval pridobiti podporo zmernega in največjega sindikata CFDT pri zviševanju starosti ob upokojitvi.

Macron bo odvisen od republikancev

»Gre za reformo, ki jo hoče predsednik Macron,« je za televizijo France 24 ocenila Valerie Gas, novinarka radia France. »To je bila njegova obljuba med lansko volilno kampanjo. Vendar nima absolutne večine v skupščini, torej se bo moral pogajati. Vsekakor na desnici z republikanci, ki že vrsto let zagovarjajo pokojninsko reformo. A tudi sami republikanci niso enotni glede vprašanja, ali naj podprejo Macrona. Ostro proti pa sta Nacionalni zbor (skrajna desnica pod vodstvom Marine Le Pen) in združena levica (pod vodstvom Jean-Luca Mélenchona). Ali bo Macron dobil večino v skupščini, je torej odvisno od republikancev. Če ga ne bodo dovolj množično podprli, pa se lahko njegova vlada opre na ustavni člen, ki omogoča vladi sprejem zakona brez podpore večine v skupščini. Vendar bi bila to uporaba sile. In če bodo hkrati na ulicah protestirale množice, to ne bo dobro za Macrona,« je dejala. Sindikati napovedujejo prve proteste v drugi polovici januarja. Za predsednika pa je zelo pomembno, da z reformo uspe, najprej zato, ker bi to pomenilo, da še lahko prodre z reformami, predvsem pa mora pokazati, da je nekaj naredil, preden odide s položaja, saj je število mandatov omejeno na dva zaporedna.