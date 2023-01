Ni dežela za mlade

Pogled iz Slovenije na praznovanje novega leta v Italiji je okno skozi časovni stroj v preteklost. Vendar to je zgolj politična interpretacija sedanjosti. Enako kot sanremski festival je tudi novoletni večer v Italiji povsem glasbeno obarvan. Na prvi mreži nacionalne televizije je vedno na sporedu tradicionalni koncert. Na odru se zvrstijo nekdanje zvezde italijanske popevke. Stari izvajalci polni energije prepevajo pesmi, ki so bile stare že pred tridesetimi ali štiridesetimi leti. Vedno ista zgodba, ki se neskončno ponavlja, kot bi se čas ustavil tam nekje v osemdesetih. Za mlade, ki čakajo novo leto v družini skupaj s starši in dedki, je spektakel pravi antropološki biser, ki jih prestavi v čas, ko so bili dedki mladi in starši otroci.