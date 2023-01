O (ne)primernosti termina finala končnice hokejskega državnega prvenstva je bilo v minulih dneh že veliko napisanega. Večinoma v negativni konotaciji, saj je najmanj nenavadno, da bomo hokejskega državnega prvaka dobili že v začetku leta. A kakorkoli že, v finalno serijo so lahko veliko bolj samozavestno vstopili jeseniški hokejisti, ki so redni del alpske lige končali s 25 zmagami in le tremi porazi, medtem ko so Ljubljančani v sicer močnejši ligi ICEHL od lanskega decembra do današnje tekme na enajstih tekmah zmagali le dvakrat.

»Med nami ni skrivnosti, igralci se dobro poznamo, prvak pa bo na koncu tisti, ki bo naredil manj napak na ledu,« je pred prvim finalnim obračunom končnice dejal Gašper Glavič, kapetan Jesenic. Prav lastne napake pa so bile na zadnjih tekmah usodne za aktualne slovenske državne prvake, ki so konec septembra na Jesenicah s 4:2 zmagali tudi v finalu pokala Slovenije. »Ker se igra le na dve zmagi, popravnih izpitov praktično ne bo, zato bomo morali od prve do zadnje minute dati vse od sebe in v obrambi igrati disciplinirano, da nasprotniku ne bomo ponujali priložnosti,« so bile pred tekmo besede kapetana Ljubljančanov Žige Panceta.

Izkazal se je Beričič

Domači hokejisti v prvi tretjini niso delali napak, razen tik pred odhodom na prvi odmor, ko se je za svojimi vrati poigral Anthony Marrone, ki je tokrat dobil prednost pred Žanom Usom. Patrik Rajsp ponujene priložnosti ni izkoristil, tako kot tudi ne pred njim mladi, šele 17-letni Ožbej Rep. Več od igre so imeli Ljubljančani, ki so bili spet neučinkoviti, saj niti eden od njihovih številnih strelov (Antti Karjalainen je ubranil 14 strelov) ni našel poti do mreže.

Tudi v drugi tretjini se je nadaljevala premoč hokejistov v zelenih majicah, ki so še naprej oblegali jeseniška vrata, vendar je bil Karjalainen vedno na mestu. Kot že ničkolikokrat v letošnji sezoni so bili Ljubljančani spet neuspešni v igri z igralcem več, čeprav so si ob izključitvi Nikija Blomberga priigrali nekaj lepih priložnosti. Manj kot tri minute pred odhodom na drugi odmor so le unovčili veliko premoč. Tokrat ob pomoči gostov, ki so za vrati izgubili plošček, po podaji Jake Šturma pa je gostujočega vratarja, ki je do takrat zbral 29 obramb, premagal Miha Beričič. Mladi, šele 18-letni Ljubljančan je bil na koncu tudi izbran za igralca tekme.

Izrazita premoč Olimpije

Že v drugi minuti zadnje tretjine je po lepo odigrani akciji, v kateri sta sodelovala še Joona Erving in Jaka Sodja, iz neposredne bližine jeseniško mrežo zatresel še Jaka Šturm. Le dve minuti pozneje je svojo kakovost v samostojnem prodoru končno potrdil tudi Marc Oliver Vallerand. Po golu se je z nešportno potezo »izkazal« jeseniški kapetan Glavič, ki je kanadskega napadalca v dresu Olimpije brutalno napadel od zadaj. Zanj je to pomenilo konec tekme, konec pa je bilo tudi upov jeseniške ekipe, ki se je sprijaznila s porazom. Do zadnjega sodnikovega žvižga se je med strelce vpisal še Luka Kalan.

O zasluženi zmagi Ljubljančanov, ki se jim je odvalil velik kamen od srca, govori tudi razmerje strelov proti vratom. Proti jeseniškim vratom so sprožili kar 55 strelov, na drugi strani je Anthony Marrone posredoval le štirinajstkrat. »Spremljali smo trd hokej na obeh straneh. Jesenice blestijo v alpski ligi, mi, ki igramo v močnejši ligi, pa ne najdemo prave forme. Moj gol je res prelomil tekmo, po njem je prišla do izraza naša večja kakovost. V prvi tretjini so nam Jeseničani nudili dober odpor, potem pa smo stopili na plin in igrali svojo igro. To je tudi recept, kako igrati v petek,« je povedal Miha Beričič.