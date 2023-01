Bolniki na križišču interesov

Zahteve, kakršne so spremljale včerajšnje proteste, vedno znova trčijo ob interese akterjev v zdravstvu. Čeprav so dali v vladi Roberta Goloba vedeti, da so pripravljeni prisluhniti pozivom v imenu pacientov, pa se jim z obsežnejšimi spremembami ne mudi.