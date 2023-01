Glavni motiv obiska term in zdravilišč so zagotovo številni vodni užitki pa tudi programi sproščanja v savnah ter drugi programi. Kaj so pripravili v posameznih termah in zdraviliščih?

Terme Čatež

V Termah Čatež so v leto 2023 vstopili z dobro ponovoletno zasedenostjo vseh zmogljivosti. Zaradi januarskih praznikov v sosednjih državah je veliko povpraševanja in rezervacij tako v hotelih v Čatežu in na slovenski obali kakor tudi v zmogljivostih apartmajev, mobilnih hišk Terme Village in kampa na lokaciji Čateža. Zgodovinski dvig »zapornic na meji« je dodatno spodbudil tudi dnevne kopalce iz bližnje Hrvaške.

Za letošnje zimske šolske počitnice že opažajo povečano povpraševanje. Gostje, predvsem družine z otroki, lahko izbirajo med različnimi posebnimi ponudbami, objavljenimi na njihovih spletnih straneh. Ponujajo različne ugodnosti, otroci imajo možnost brezplačnega bivanja, v času počitnic pa bo ponovno poskrbljeno za bogat animacijski program: ustvarjalne delavnice, šovi talentov in tekmovanja, kulinarični dogodki … za mlade in mlade po srcu.

Terme Dobrna

V Termah Dobrna pričakujejo v času zimskih počitnic zasedenost, primerljivo z lanskoletno. Trenutno se povpraševanje po počitnikovanjih povečuje, največ zanimanja je za bivanje v apartmajih Spa Suite Dobrna, pa tudi v Boutique hotelu Dobrna, hotelu Vita in vili Higiea.

V času počitnic so za družine pripravili paket oddiha v 4-zvezdičnih hotelih (Boutique hotel Dobrna, hotel Vita in vila Higiea), ki vključuje polpenzion, neomejeno kopanje v termalnih bazenih, večere z glasbo v živo in animacijo. Svojevrstno doživetje za družine predstavljajo apartmaji Spa Suite Dobrna – vsak apartma ima lasten spa z zunanjo leseno kadjo s termalno vodo, ogreto na 35 stopinj Celzija, turško savno in prho. Gostje se bodo lahko razvajali tudi v novem Arbora spaju, ki ponuja sprostitev v savnah in jacuzzijih.

Sava turizem in Terme Zreče

V času zimskih počitnic je tudi zasedenost v skupini Sava Hotels & Resorts, tako na Obali in Bledu kot v termah, primerljiva z lanskim letom. V ceno paketov zimskih počitnic je že vključeno bivanje otrok, njihova prednost pa je fleksibilna rezervacija z možnostjo odpovedi in premika termina. Otroci se bodo lahko zabavali z animatorji, na ustvarjalnih delavnicah, kinovečerih, športnih uricah na svežem zraku, če bo sneg, ob postavljanju snežaka ali spoznavanju skrivnostnih lokalnih zgodb. Za piko na i se potem lahko skupaj zabavate v raznolikih bazenih s termalno vodo, na Obali v kopanju v bazenih z ogrevano morsko vodo.

Glede na trenutno stanje rezervacij bodo Terme Zreče v času zimskih šolskih počitnic zasedene okoli 70-odstotno. Po pričakovanjih bodo gostili pretežno slovenske goste, med tujci pa bo največ Madžarov, Hrvatov, Nemcev in Srbov. Za to obdobje so pripravili programe, namenjene predvsem družinam, tako tistim, ki smučajo, kot tudi tistim, ki svoj prosti čas raje namenijo razvajanju v toplih termalnih vrelcih.

Terme Portorož

Prvo četrtletje letošnjega leta je po rezervacijah boljše kot preteklo leto in primerljivo z leti pred koronakrizo. V času zimskih počitnic pripravljajo bogat animacijski in velneški program za otroke. Zabavale jih bodo aktivnosti Mini kluba s kuharskimi in drugimi ustvarjalnimi delavnicami, tam so še Mini disko, pa Mini kino in Karaoke. V Termah Portorož so na voljo tudi velneški tretmaji za otroke. Dva od teh sta kopel Bubble bath in masaža za otroke. Organizirano bo varstvo za otroke v solni sobi, ki blagodejno vpliva na dihalne poti, odpornost, nespečnost in lajša regeneracijo po večjih naporih. Za sprostitev cele družine bo trikrat na teden na voljo tudi družinska joga.