Nočitvene zmogljivosti so v Kranjski Gori in njeni okolici trenutno zasedene od 97- do 100-odstotno in tako naj bi bilo vse do 25. januarja. Turistični ponudniki ne skrivajo veselja, da jim je država prisluhnila in letošnje počitnice premaknila na zgodnejši termin od običajnega, saj se v Planici 22. februarja začenja svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki bo potekalo do 5. marca. Temu športnemu dogodku bosta marca sledila še tradicionalni Pokal Vitranc v alpskem smučanju za moške, konec marca in začetek aprila pa prav tako tradicionalni finale svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici.

Družinam naklonjena destinacija

Kranjska Gora je v zimskem času priljubljena destinacija predvsem za družine, ki nimajo potrebe po zahtevnih smučarskih progah oziroma destinacijo vzamejo za izhodišče do bližnjih smučišč v sosednji Italiji in Avstriji. Med priljubljenimi so zagotovo Mokrine v Avstriji in smučišča v bližnji regiji Furlanija - Julijska krajina. Gre za smučišča Višarje, Sella Nevea-Kanin, Zoncolan, Piancavallo, Forni di Sopra, Sauris in med najbolj oddaljenimi Sappada. Prednost omenjenih smučišč je, kot že povedano, bližina, saj vsa ležijo blizu slovenske meje in so tako primerna tudi za enodnevno smučanje. To še posebej velja za smučišče Višarje, ki je zaradi ugodnih cen smučarskih vozovnic za otroke zelo priljubljeno pri družinah. Letošnja novost je tudi ponovno urejena smučarska povezava med smučiščema Sella Nevea in Kanin.

Namesto na smuči skok do Višarij

Tisti, ki jih vijuganje po kranjskogorskih smučiščih ne pritegne, lahko dan izkoristijo za nekoliko daljši vzpon do slikovite gorske vasice Višarje. Posedanje na terasi s pogledi na okoliške gore je ob lepem vremenu neprecenljivo. Toliko bolj, če ste do vrha prišli peš iz doline. Seveda se lahko vedno pripeljete tudi s kabinsko gondolo. A če ste v odlično telesni kondiciji, vešči pa ste tudi hoje v zimskih razmerah, vas bo navdušila pešpot, ki jo začnete pri Ovčji vasi (Valbruna). Avto pustite na velikem parkirišču pri spodnji postaji stare krožne kabinske žičnice in se počasi odpravite proti romarski poti. Pot je vedno bolj priljubljena tudi med turnimi smučarji, ki se v dolino nato spustijo po urejenem smučišču.

Skoraj greh bi bil, če si na vrhu ne bi vzeli časa za malico v gostišču Locanda al Convento, ki se ponaša z odlično furlansko hrano in ki jo ob pijači postrežejo tudi v slovenskem jeziku. Lastnik gostišča je Jure Prešeren, za redne goste neprecenljiv obraz na gori. Med sprehodom po gorski vasici priporočamo tudi ogled notranjost Marijine cerkve, ki jo je poslikal slovenski slikar Tone Kralj.

Iz Kranjske Gore na Srednji Vrh

Seveda se prijetne pešpoti najdejo tudi z izhodiščem v Kranjski Gori. Po urejeni pešpoti se lahko odpravite vse do Podkorena, Planice ali do jezera Jasna in naprej. Eden od namigov za telesno bolj pripravljenega pohodnika je zagotovo obisk Srednjega Vrha, ki je severno od naselja Gozd - Martuljek. V okolici Srednjega Vrha se razprostirajo strmi gorski pašniki, na katerih so v preteklosti pasli koroški pastirji. Iz vasi se ponuja eden najlepših pogledov na severni del Julijskih Alp, na Martuljško skupino, pa tudi na Mojstrovko, Jalovec in bolj oddaljeni karavanški Stol. Srednji Vrh je izhodišče izletniške pešpoti na mejno goro Trupejevo poldne, kamor le opoldne posije sonce. Do Srednjega Vrha se lahko podate skozi Čičare, pot pa se vije ob reki Savi in mimo športnega parka naprej skozi gozd. Po ozki urejeni stezici po nekaj kilometrih dosežemo končni cilj, Srednji Vrh. Druga pot pa vas bo iz Kranjske Gore vodila na Galerše in naprej čez Robe v Srednji Vrh. Po makadamski poti prečkate reko Savo in nadaljujete navkreber proti Galeršam. Pot se nadaljuje mimo okrepčevalnice na Galeršah. Ko se široka pot konča, boste levo za ograjo, namenjeno živini, opazili ozko strmejšo stezico, po kateri nadaljujete pot proti Srednjemu Vrhu.