V slovenskih smučarskih centrih morate vsekakor pregledati hotelsko ponudbo, saj ponujajo zelo ugodne aranžmaje za družine z otroki. Slednji so namreč deležni izrednih popustov, v nekaterih primerih so v ponudbi možnosti, da s starši ali starimi starši prenočujejo otroci zastonj ali za simboličen znesek. Sicer pa nasvet, da ste pozorni, saj se predvsem zaradi pomanjkanja snega vsak teden pojavijo kakšne ugodnosti, ki jih seveda velja izkoristiti.

Ugodna izposoja opreme

Na številnih smučiščih delujejo tudi šole smučanja. Na Krvavcu v okviru skupinskih programov ponujajo 310 evrov za pet dni šole smučanja od 8. ure do 13.30, 260 evrov vas bo stal 4-urni družinski paket, ponujajo pa 50-odstotni popust za izposojo opreme. Na Mariborskem Pohorju stanejo 10-urni smučarski tečaji za otroke 110 evrov, izposoja opreme pa približno 20 evrov na dan, s tem da boste dobili za tri- ali večdnevno izposojo 15 odstotkov popusta. V Kranjski Gori stanejo tedenski 15- oziroma 20-urni tečaji za otroke pri različnih ponudnikih z opremo vred od 216 do 400 evrov. Še cenik za šolo smučanja v Funparku Menina: petdnevni tečaji s štirimi urami na dan ob udeležbi najmanj štirih otrok stanejo 155 evrov, tečajniki, stari 6 let in več, pa potrebujejo za uporabo žičnic še ustrezno smučarsko vozovnico.

Na smučiščih v tujini, ki so dokaj blizu, so v zvezi z ugodnimi cenami še posebej zanimivi tako imenovani beli tedni. Številna smučišča namreč za določena obdobja ponujajo posebej vabljive cene predvsem za najmlajše in družine. Ti beli tedni so na različnih smučiščih v različnih terminih, zato se seveda prej pozanimajte, kdaj bi bilo za vas najbolj ugodno. In v resnici je takrat zelo ugodno.

Beli tedni za najmlajše

Tako je na primer na Mokrinah v sklopu belega tedna vsako dopoldne štiriurna slovenska šola smučanja. Za otroke, stare od 4 do 14 let, je šola brez doplačila. Tedenski oziroma petdnevni tečaj vas bo sicer stal 210 evrov. Ob koncu vsakega belega tedna vaše otroke čaka še prava smučarska tekma z razglasitvijo najboljših in nagradami. Na Mokrinah poleg tega ponujajo tudi dnevno karto »presenečenje za otroke«: vsako soboto v celotni sezoni vas bo dnevna smučarska vozovnica za otroka, starega do 10 let, stala le 10 evrov. V času blega tedna stane v Bad Kleinkirchheimu smučarska vozovnica za otroke do 12. leta zgolj 1 evro na dan, šola smučanja za otroke v slovenskem jeziku pa tam kadar koli za en teden po tri ure na dan stane 249 evrov. Sicer je na smučiščih v Civetti, Tri cine, Folgaria, Saalbach, San Martino di Castrozza in Madonna di Campiglio v času, ko veljajo ugodnosti belega tedna, za otroke do 8. leta starosti smučanje brezplačno, šole smučanja za njih pa so tam tudi v slovenskem jeziku. Potrudili so se tudi na smučiščih na Jahorini – tam je zdaj še vedno zelena trava, vendar upajo, da bo v prihodnjih tednih oziroma vsaj do začetka šolskih počitnic zapadlo dovolj snega, da bodo ponudili brezplačne smučarske vozovnice za otroke do 6. leta starosti. Obljubljajo tudi šolo smučanja: pet dni dve uri na dan šole smučanja za otroke v slovenskem jeziku vas bo stalo 85 evrov.