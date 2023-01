»Otroci so najboljši navijači,« je navijaško energijo na Pokljuki, kjer so se na ženski sprinterski preizkušnji pomerile najboljše tekmovalke, povzel naš najboljši biatlonec Jakov Fak. Prvi tekmovalni dan letošnjega svetovnega pokala v biatlonu na Pokljuki so zaznamovali tudi učenci 54 šol, ki so si v sklopu akcije Otroci Triglava na Pokljuki ogledali sprintersko tekmo za biatlonke. Tudi tokrat so bili z izvirnimi navijaškimi transparenti nedvomno med najboljšimi navijači in dragocena spodbuda vrhunskim biatlonkam na Rudnem polju. »Zelo sem vesel, da si je v okviru akcije Otroci Triglava biatlonsko tekmo letos ogledalo tako veliko otrok. S spoštovanjem do vseh lahko rečem, da so otroci najboljši navijači. Obenem pa je po mojem mnenju tudi zanje dobro, da v čim večjem številu spoznajo tako lep šport. Veseli me, da so danes ustvarili tako dobro vzdušje,« je še povedal Fak.

Mladi navijači so se že pred ogledom tekme ogreli na pohodu na Javorško planino in ob ritmih glasbene skupine BQL. Da se bo ta dan na Pokljuki otrokom za vedno vtisnil v spomin, je poskrbelo zlasti druženje z našimi najboljšimi biatlonci. Akcija Otroci Triglava je namenjena spodbujanju zdravega in aktivnega življenjskega sloga otrok ter družin. Zavarovalnica Triglav zato otrokom iz vse Slovenije že več kot štiri desetletja omogoča ogled tekem smučarskih skokov v Planici, od leta 2013 pa si je z njeno pomočjo že okoli 20.000 otrok ogledalo tekme v biatlonu na Pokljuki. Kakovostno preživljanje prostega časa otrok največja slovenska zavarovalnica spodbuja tudi z obnovo in postavitvami otroških igrišč po vsej Sloveniji.