Hrvaška se lahko pohvali s kar osmimi nacionalnimi parki in dvanajstimi naravnimi parki. Čeprav imajo zimski izleti v naravo poseben čar, zima pričakovano prinaša nekatere omejitve, predvsem pa omejeno dostopnost v nekatere parke. Kljub temu je uredništvo spletnega portala objemi-hrvasko.si pripravilo tri predloge, ki so morda malce manj znani in morda prav zato odlična priložnost, da jih odkrijete prav v zimskem obdobju, saj nudijo zelo zanimive vsebine.

Naravni park Lonjsko polje

Naravni park Lonjsko polje, slabe tri ure vožnje iz Ljubljane, je drugi največji naravni park na Hrvaškem. Za obiskovalce je zelo atraktiven zaradi svoje posebnosti – naravnega poplavljanja gozdov in polj, ki je najbolj pogosto v jesenskih in zimskih mesecih. Čeprav večina obiskovalcev obišče park spomladi, poleti in jeseni, park navdušuje tudi pozimi. Celo leto so namreč v ponudbi ogledi, najem koles in učni programi. Za zimski obisk parka priporočajo sprehod po poti »Koščeva staza« ob vasi Repušnica, po poti »Staza Posavaca« ob naselju Čigoč ali po poti »Staza graničara« ob naselju Krapje. Vse poti se začnejo ob centrih za obiskovalce, poimenovanih po naselju, kjer so postavljeni – to so centri za obiskovalce Krapje, Čigoč in Repušnica. In če bosta pot in pokrajina nežno pobeljeni s snegom, bo to najbrž tudi najmlajše razveselilo in navdušilo za sprehod s sankanjem ter morda tudi kepanjem. V zimskem času so centri za obiskovalce med novembrom in aprilom odprti vsak dan od 7. do 15. ure, konec tedna in med prazniki pa so zaprti.

Naravni park Vransko jezero

V zimskih mesecih je celotno območje Naravnega parka Vransko jezero odprto za obiskovalce. Glavne atrakcije parka so Ornitološki rezervat Crkvine, ki nudi 600 metrov dolgo učno stezo z informativnimi tablami o svetu lokalnih ptic, razgledna točka Kamenjak, ki ponuja čudovit pogled na celotno Vransko jezero in kornatski arhipelag z osupljivimi sončnimi zahodi, ter slikovito majhno pristanišče Prosika. Omenimo naj še novost v parku, ki bo zanimiva predvsem v prihajajočih pomladnih in poletnih mesecih. Le korak od informacijskega centra Crkvine med borovci stoji nov adrenalinski park, kjer lahko preizkusite svojo pustolovsko žilico in spretnost.

Naravni park Kopački rit

Naravni park je že od nekdaj znan kot eno izmed največjih evropskih močvirij, ki je posebno po svoji zaščitni vlogi kot zatočišče za tisoče ptic. Predvsem pozimi, ko pade sneg in krošnje vrb ter drugih dreves objame mraz, dobi Kopački rit skorajda pravljičen videz, ki ga je vredno doživeti. To doživetje popestrijo še številne ptice in živali, ki v parku prezimijo. Od vsebin, ki jih ponuja naravni park, so pozimi na voljo sprehodi po leseni sprehajalni stezi, obisk multimedijske galerije ali izlet s turističnim vlakcem. Preostale aktivnosti in ogledi, kot so predvsem zanimivi in poučni izleti na vodi s čolnom, pa so ponovno dostopni v toplejših mesecih med aprilom in oktobrom. V zimskem času od novembra do aprila je naravni park Kopački rit oziroma sprejemni center Kopačevo odprt vsak dan med 8. in 16. uro.