Konec lanskega leta smo obiskali smučarsko središče Hochkönig, ki nas je sicer navdušilo že poleti. Tudi zima je v regiji, ki je od slovenske prestolnice oddaljena dobre tri ure vožnje, pustila prijetne spomine na vrhunsko smučarsko-kulinarično doživetje. Regija v vzhodnih Alpah z zagotovljenim snegom tudi v teh časih se lahko pohvali s 120 kilometri prog in 34 žičniškimi napravami. Drugo največje povezano smučarsko središče v deželi Salzburg je lahko pravi smučarski raj tako za zahtevne smučarje kot tudi za družine, kjer je smučarsko znanje posameznih članov lahko zelo različno.

Tu so odlično pripravljene proge vseh zahtevnostnih stopenj, naj bo to grič za učenje prvih zavojev, široke, ne preveč strme proge za vse, ki se raje lagodno spuščajo navzdol, ali zahtevnejši spusti, vse do proge za trening nekdanje vrhunske smučarke, domačinke Marlies Schild. Dodatna prednost je, da zaradi velikosti smučarskega središča tudi v najvišji sezoni ni čakalnih vrst pred vlečnicami in žičnicami. Zgodba zase je dolga in razgibana kraljeva krožna proga. Žičniške naprave spretno povezujejo šest vrhov in tako ustvarjajo smučarski krog s 35 neprekinjenimi kilometri prog s čudovito kuliso vrha Hochköniga in planote Steinernes Meer. Tako lahko ljubitelji zimskih športov v enem dnevu raziščejo celotno smučarsko središče.

Pestra ponudba nastanitev

Na odlično označeno krožno progo se lahko podate iz Mühlbacha, Dientena ali Maria Alma s pestro izbiro različnih nastanitev. V Maria Almu je veliko družinskih hotelov, med najbolj izstopajočimi pa je zagotovo Tante Frida, kjer so ponudbo do potankosti prilagodili udobju družin z majhnimi otroki. Tudi v apartmajskem naselju Landal Alpine Resort Maria Alm so z vrhunsko restavracijo Lilly's, kjer vas bodo navdušile tako izbrana vinska karta kot lokalne specialitete, zagotovljenim parkirnim mestom v garaži, bazenom z velnesom in fitnesom ter veliko otroško igralnico poskrbeli, da med počitnicami ne boste pogrešali ničesar. Tudi ob slabem vremenu ali zaradi težkih nog, ki bodo potrebovale dan počitka. Dan brez smučk na nogah lahko izkoristite za spoznavanje okolice na 85 kilometrih zimskih pohodnih poti, 40 kilometrih tekaških prog ter učnih poteh za krpljanje in turno smuko ali pa si daste duška na enem od številnih naravnih sankališč.

Steze za popoln zimski dan

Smučarsko središče Hochkönig pa ponuja svojim gostom še veliko več programa na progah in ob njih. Lahko se pohvali s tremi prvovrstnimi snežnimi in pustolovsko obarvanimi parki, ki so namenjeni ljubiteljem adrenalina in izkušenim zimskim športnikom. Komur je to predivje, lahko razišče zabavno progo na Abergu z odlično ponudbo za popoln zimski dan. Kdor rad zgodaj vstane, pa bo lahko v okviru ponudbe zgodnjega jutranjega smučanja kot prvi odvijugal v dan po še nedotaknjenih progah. Čeprav imajo pri vlečnici Simmerllift v Maria Almu progo pripravljeno tudi za nočno smučanje, pa letos, podobno kot drugje, ta ponoči ne bo razsvetljena. Zaradi visokih stroškov namreč nočno smučanje tudi v Hochkönigu odpade.

Starša si lahko delita skupno vozovnico

Prav široke proge pa so kot nalašč tudi za smučarje začetnike, ki se s prvimi smučarskimi zavoji šele spoznavajo. Kot vsako sodobno smučarsko središče tudi tu ponujajo možnost najema individualnega učitelja ali pa otroka priključite majhni skupini otrok. In prav pri najmlajših odigra pomembno vlogo njihova maskota Schneewutzel, kot so ga poimenovali. Našli ga boste v otroškem klubu Schneewutzel, kjer se najmlajši na tekočem traku ali vadbenem poligonu s pravljičnim parkom učijo prve zavoje na smučeh. Poleg igrivega posredovanja smučarske tehnike smučarske šole ponujajo pester program z otroškimi zabavami, igralnimi predstavami in tudi izbirčnim otrokom slastno hrano v kočah. Otroci, mlajši od šest let, lahko vlečnice uporabljajo celo brezplačno z lastnim Schneewutzlovim dostopom. Če pa želita mamica in očka izmenično vijugati z otroki, si lahko delita skupno vozovnico za mlade družine »all in card white«, kar je močno iskana ponudba praktično na vseh družinskih smučiščih. Pri večjih družinah vsi otroci od tretjega naprej smučajo brezplačno.