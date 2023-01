Po mesecih molka zdaj trdijo, da podatkov sploh ni

Da je vodstvo RTV Slovenija z ukinjanjem, premeščanjem in rokohitrskim ustanavljanjem novih oddaj odgnalo gledalce, je med poznavalci merjenja gledanosti dobro znano. To vodstvo je Dnevniku vpogled v podatke o gledanosti oddaj in informativnih programskih sklopov odreklo. Argument: domnevno pomanjkanje kadrov in preobremenjenost.