Nepreslišano: prof. dr. Alojz Ihan

V našem sistemu minister za zdravje nima operativnih funkcij pri urejanju primarnega zdravstva, zato tudi na ministrstvu ni služb, ki bi lahko sledile in se odzvale na težave, ki bodo tam nastale ob ministrovih interventnih ukrepih. To se je dovolj očitno pokazalo že pri covidnih dodatkih. Minister je pridobil dodatni denar in sestavil pravila, kako naj bi ga delile zdravstvene ustanove, od tam pa je bilo vse odvisno od direktorjev, ki so jih bolj kot ministrove želje zanimali odzivi v njihovem kolektivu. A pri covidnih dodatkih je njihovo pavšalno razdeljevanje vzbujalo grenke občutke, ni pa imelo uničujočih sistemskih učinkov.