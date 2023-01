Inštrument volitev je neke vrste lakmusov papir, ki s spremembo barve pokaže, da so spremembe potrebne. To pomeni, da je treba tudi zakone tako prirediti, da bodo novim vrednotam in zahtevam volivcev ustrezali. To, kar je bilo včeraj zakonito, je danes neustrezno. Zato je vztrajati na preživelih okopih nesmisel. Recimo, zakon o RTV je zakonit, vendar so volivci povedali z veliko večino, da ni ustrezen in ga je treba spremeniti. Zakon o dolgoročni oskrbi je treba spremeniti in ga bomo, saj to je volja volivcev. Nekateri člani SDS so zelo disciplinirani in poslušajo navodila svojega vodje. Tu se srečamo s kadrovskim vprašanjem, ker biti na odgovornem položaju pomeni tudi razumeti duh zakona in časa ter ga pravilno razlagati. Nekateri zlahka zakone razlagajo tako, kot ustreza njim in navodilom velikega vodje, zato je treba pri kadrovanju videti in po možnosti vedeti, kako se bo posameznik odločal takrat, ko bo najbolj kritično. Žal se strinjam z mnogimi, da gospa Bobnarjeva tega ni razumela. Morda s svojo gesto samo dokazuje, da minister za notranje zadeve ne sme biti policist, pač pa politik, ki razume tok časa. In v tem se ne strinjam z gospodom Pavletom Jamnikom, ki pravi, da nas večina ne razume pravil igre. To, kar on očita gospe Poloni Jamnik, da nima pojma, je morda ravno dokaz, da on ne razume potrebe po spremembah.

Ta razkorak med tem, kaj je prav in kaj zakonito, bo vedno obstajal. Vsi bi si morali prizadevati, da je razkorak čim manjši. Ob neupoštevanju tega nenapisanega pravila pa veljajo volitve, ki sicer z zamudo dajejo možnost odprave razlik med tem, kaj je prav in kaj je zakonito. Zato, gospa Polona Jamnik, kar vztrajajte na svoji liniji zdrave pameti.

Mag. Marijan Groff, Ljubljana