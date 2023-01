Ljubljanski župan Zoran Janković je včeraj javno predstavil novo vodjo oddelka za gospodarske dejavnosti in promet v ljubljanski mestni upravi. Davida Polutnika, ki je v začetku tega leta postal direktor javnega podjetja Voka Snaga, je na vrhu oddelka zamenjala Maja Žitnik. Gre za kader znotraj mestne uprave, saj je Žitnikova doslej vodila odsek za investicije v službi za razvoj in investicije, kjer je bila zadolžena za vodenje projektov visoke gradnje, kot je denimo kopališče Ilirija.

Janković je razkril, da je bila Žitnikova njegova sodelavka že v Mercatorju, kjer je prav tako vodila projekte visoke gradnje, torej gradnjo objektov. Na oddelku za gospodarske dejavnosti bo Žitnikova bedela nad projekti nizke gradnje, v pristojnosti oddelka pa so tudi naloge s področij prometa in plovbe na Ljubljanici, taksi prevozov, turizma, kmetijstva, gostinstva, trgovine in podobno. Žitnikova je dejala, da je od Polutnika podedovala utečeno ekipo in ne vidi razlogov, da ne bi nadaljevali že zastavljenih projektov. Prav tako pričakuje, da bo oddelek za gospodarske dejavnosti in promet še naprej dobro sodeloval z javnimi podjetji.

Tanja Hodnik napredovala, Grobelnikova izbrana na razpisu

Do zamenjav na vrhu pa je minuli september prišlo tudi na oddelku za zdravje in socialno varstvo ter v službi za lokalno samoupravo. Dolgoletno vodjo oddelka za zdravje in socialno varnost Tilko Klančar je ravno v času najhujše zaostritve razmer na področju ljubljanskega primarnega zdravstva zamenjala Tanja Hodnik. Prav tako dolgoletnega vodjo službe za lokalno samoupravo Vojka Grünfelda pa je nadomestila Jera Grobelnik.

Janković je priznal, da mu je žal, da ni Tanje Hodnik in Jere Grobelnik predstavil že lani, in obljubil, da bo to storil kmalu. Pojasnil je, da se bosta Tilka Klančar in Vojko Grünfeld v nekaj mesecih upokojila. Klančarjeva je po županovih besedah Hodnikovo, ki je bila do lanskega leta vodja odseka za socialno varstvo, že dalj časa pripravljala za svojo naslednico.

Jera Grobelnik je bila pred imenovanjem za vodjo službe za lokalno samoupravo zaposlena na ljubljanskem javnem stanovanjskem skladu, še pred tem pa je bila direktorica Doma upokojencev Center Ljubljana. Za vodjo službe je bila izbrana po prijavi na javni razpis.