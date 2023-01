Mislim svoje mesto: Javno mesto za vaš oglas

Z javnim ognjemetom v topli in jasni noči ter privatnimi bliskanji in pokanji vse do jutra smo tudi v našem mestu pokazali, da v tem letu še ne nameravamo spreminjati navad in zmanjševati svojega prispevka k uničevanju okolja. Hkrati s tem je v precej daljšo in bistveno bolj megleno noč naše družbene stvarnosti eksplodiralo pomanjkanje dostopa do javnega zdravstva kot logično nadaljevanje ekonomske strategije, ki že dolgo prinaša visoke oktanske dobičke na račun razpada javnega potniškega prevoza in temu primerne množične privatne iniciative ponosnih lastnikov bleščeče in hrumeče pločevine pri vsakodnevnem gnetenju v naše mesto.