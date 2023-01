Štajercem ni nikoli prav

Televizija Slovenija je konec minulega tedna začela novo sezono primerov znamenitega mariborskega kriminalističnega inšpektorja Vrenka. Saj veste, to je tisti Štajerec, ki ne zna štajersko, zato je bila zaradi neštajerščine v nanizanki minulo sezono cela gora pripomb. V novi sezoni je zdaj kup likov, ki se trudijo govoriti kleno mariborščino (no, najbolj je to menda uspelo liku natakarja, ki pa so ga po petih minutah tako in tako ubili), a se spet najde množica kritikov, ki so vsi namrgodeni, češ da ti liki spet ne govorijo prave štajerščine, kaj šele mariborščino. Nikoli jim ni prav!