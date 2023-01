#foto Preiskava: čezmejna trgovina z drogo in orožjem

Kriminalisti že od ponedeljka opravljajo hišne preiskave na območju Slovenije in Avstrije. Akcijo zoper organizirano združbo, ki se ukvarja s prodajo droge in orožja, vodijo gorenjski kriminalisti v sodelovanju s policisti po vsej državi in avstrijskimi varnostnimi organi. Ena od lokacij preiskave je tudi v ljubljanski Rožni dolini (na fotografiji), kjer bi lahko bila ena od logističnih točk združbe.