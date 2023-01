Strani sta po besedah Komadine mediacijo začeli na nasprotnih straneh in tekom postopka stališča zbližali tako, da sta se zedinili ter dosegli in parafirali sporazum.

»S tem smo v Slovenskem zdravniškem društvu svojo misijo izvršili, ocenjujemo jo kot uspešno,« je dejal. Kot je dodal, morata parafiran sporazum sedaj potrditi še vlada na eni in glavni stavkovni odbor Fidesa na drugi stran.

Glavni stavkovni odbora sindikata bo, kot je dejal Komadina, odločitev glede parafiranega sporazuma sporočil do 21. ure. Dogovor najverjetneje pomeni, da zdravniške stavke ne bo, končno odločitev bo znana po zaključku stavkovnega odbora Fidesa. Kaj konkretno sta se strani dogovorili in v katerih točkah je vlada izpolnila stavkovne zahteve Fidesa, še ni znano.

Za mediacijo sta se strani dogovorili na sestanku v ponedeljek popoldne. V Fidesu so pred začetkom sestanka sicer izrazili pričakovanje, da bodo že na sestanku z ministrstvom sklenili stavkovni sporazum, ki so ga pripravili v sindikatu, a se to takrat še ni zgodilo.

Med stavkovnimi zahtevami Fidesa je bila ob doslednem upoštevanju standardov in normativov ter odpravi plačnih nesorazmerij v zdravstvenih timih - enak dvig za vsa zdravniška in zobozdravniška delovna mesta pričakujejo do 1. aprila - tudi javna in jasna opredelitev vlade, da za nevzdržne razmere niso odgovorni zdravniki.