Najnovejša napoved Svetovne banke je tako za približno polovica nižja od ocene iz lanskega junija. Prav tako je to ena najšibkejših stopenj v skoraj treh desetletjih, zasenčili sta jo le recesija leta 2020, ki jo je povzročila pandemija covida-19, in svetovna finančna kriza leta 2009, je navedeno v zadnjem poročilu Svetovne banke.

»Glede na krhke gospodarske razmere bi lahko vsak nov neugoden razvoj ... potisnil svetovno gospodarstvo v recesijo,« so poročilo banke povzeli pri francoski tiskovni agenciji AFP. Neugoden razvoj dogodkov bi lahko zajemal višjo inflacijo od pričakovane, nenadne skoke obrestnih mer ali ponoven izbruh pandemije.

V razvitih gospodarstvih, kot so ZDA, se bo rast leta 2023 verjetno upočasnila na 0,5 odstotka, kar je 1,9 odstotne točke pod junijsko napovedjo. Medtem naj bi gospodarstvo v območju z evrom letos stagniralo, saj se spopada s hudimi motnjami v oskrbi z energijo in dvigi cen, povezanimi z rusko invazijo. Kitajsko gospodarstvo naj bi se medtem okrepilo za 4,3 odstotka, kar je 0,9 odstotne točke manj, kot v prvotnih napovedih.

Katastrofalni obeti za najrevnejše države

Gospodarski obeti so zlasti katastrofalni za številna najrevnejša gospodarstva, kjer se je zmanjševanje revščine že ustavilo, opozarjajo na banki. »Države v vzponu in v razvoju čaka obdobje večletne upočasnjene rasti, ki jo poganjajo velika dolžniška bremena in šibke naložbe,« je opozoril predsednik Svetovne banke David Malpass.

Med najbolj prizadetimi območji naj bi bila podsaharska Afrika, kjer živi okoli 60 odstotkov najrevnejšega svetovnega prebivalstva. Rast dohodka na prebivalca v tem območju naj bi letos in prihodnje leto v povprečju znašala 1,2 odstotka. Gre za stopnjo, ki bi lahko povzročila dvig stopnje revščine, ne pa upad, ugotavljajo na banki.