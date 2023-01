V okviru sporazuma bo družba Porton Pharma Solutions od Novartisa najela približno 900 kvadratnih metrov pisarniških prostorov, 4140 kvadratnih metrov laboratorijev za raziskave in razvoj ter proizvodni obrat. »To bo družbi omogočilo, da v parku vzpostavi svoje zmogljivosti za raziskave in razvoj ter proizvodnjo,« so navedli v Leku in dodali, da namerava Novartis z ustanovitvijo parka na to lokacijo privabiti biotehnološka podjetja.

Portal N1 piše, da naj bi si ljubljanski Lek ob pandemiji covida-19 želel prihoda tega dobavitelja v Evropo, Porton, ki ima v Belgiji in Švici prodajni enoti, pa naj bi se s tem širil na evropski trg. Kot so za portal sporočili iz Portona, bodo za gradnjo enote za razvoj in proizvodnjo učinkovin, ki naj bi se zaključila do jeseni 2024, namenili 50 milijonov evrov. V Mengšu naj bi najeli še zemljišče severno od obstoječe proizvodnje lokacije.

Novartis bo odcepil družbo Sandoz

Pred Lekom - ta organizacijsko sodi v skupino Sandoz, ki je v lasti Novartisa - je še en izziv, saj je Novartis lani napovedal Sandozovo odcepitev. Novartis naj bi se posvetil zdravljenju na področju hematologije, onkologije, imunologije, nevroznanosti in kardiovaskularnih bolezni, Sandoz pa ohranil divizijo za generična in biološko podobna zdravila. Novartis bo po podatkih portala družbo Sandoz oddelil in njene delnice predvidoma uvrstil na borzo.

Ker Lek s proizvodnjo v Ljubljani, Mengšu, Lendavi in na Prevaljah dela tako za Novartis kot za Sandoz, bo ločitev zaradi prepletenosti korenito posegla v njegovo delovanje. Po navedbah portala pa še ni znano, kako bodo dejavnosti urejene po novem, komu bo pripadla blagovna znamka Lek, katera delovna mesta bodo pripadla kateremu od podjetij in kdo bo vodil Lek.

Proizvodnje biološko podobnih zdravil v Avstriji in Sloveniji bodo izdelovale biološko podobna zdravila za Sandoz. V načrtu je, da Sandoz nadaljuje dobavo ključnih proizvodov Novartisu za nadaljnjo distribucijo v nekaterih ključnih trgih, predvsem v podsaharski Afriki, so načrte ločitve lani za portal N1 komentirali v Novartisu.