Zoran Janković današnjega sestanka z ministrom za zdravje ni želel komentirati: »Dogovor obeh je, da pogovorov ne bova več komentirala, dokler ne bo skupnih dogovorov, ki jih bova skupaj predstavila.« Kljub temu je potrdil, da je bil osnovni del pogovora, kako bolnikom zagotoviti dostop do zdravnika. »Ob tem se še enkrat opravičujem vsem, ki so čakali v vrsti. Za Ljubljano smo predlagali, da bi se lahko zmanjšala administracija, ki bi zdravniku prinesla do 10 odstotkov več časa, ki bi ga lahko porabil za preglede bolnikov.« Dejal je tudi, da so podali predlog, da bi imeli specializanti 4. letnika študija medice možnost opredeljevanja pacientov: »Ta hip imamo na voljo osem takih specializantov.«

Zoran Janković se je dotaknil tudi današnje stavke bolnikov, o kateri meni, da »današnje stavke sploh ne bi imenoval stavka, temveč poziv, kako zagotoviti zdravnike za tiste, ki nimajo izbranega zdravnika.«