Osem hrvaških državljanov je nameravalo posvojiti štiri otroke, enega, starega leto in tri mesece, ter tri triletne otroke, vse iz Demokratične republike Kongo. Med obtoženimi Hrvati so štirje zakonski pari, Damir in Nadica Magić, zagrebški svetnik iz stranke Možemo! Noah Kraljević in žena Ivona, Ladislav in Aleksandra Peršić ter kitarist skupine Hladno pivo Zoran Subošić in žena Azra Imamović Subošić, uslužbenka ustavnega sodišča, piše Večernji list.

Osmerico so aretirali 7. decembra na mednarodnem letališču Simon Mwansa Kapwepwe v Ndoli s štirimi domnevno posvojenimi otroki. Privedli so jih zaradi suma uporabe ponarejene dokumentacije in trgovine z otroki. Vsa dokumentacija za posvojitev otrok je prišla iz doma za otroke v DR Kongo. Direktor doma, ki je sodeloval v postopku posvojitve, je trenutno na begu, je za hrvaški časnik Jutarnji list potrdil visoki vir z ministrstva za zunanje zadeve.

Na današnji sodni obravnavi na prvostopenjskem sodišču v Ndoli v Zambiji je bil prisoten tudi uslužbenec hrvaškega ministrstva za zunanje zadeve s hrvaške ambasade v Republiki Južni Afriki. Po branju obtožnice je odvetnik obtoženih zaprosil, da se ob plačilu varščine branijo s svobode. Sodišče bo o njegovi zahtevi odločalo v četrtek, ko se bo nadaljevala sodna obravnava.