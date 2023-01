Šestletni učenec je v petek v učilnici 25-letno učiteljico Abby Zwerner ustrelil z mamino pištolo, ki je bila pripravljena in jo je imela zakonito. Kako se je otrok dokopal do nje, še ni povsem jasno, jo je pa v šolo prinesel v nahrbtniku. Po navedbah policije do streljanja ni prišlo po nesreči, temveč je prvošolec med poukom učiteljico namenoma ustrelil. Po nekaterih informacijah se je to zgodilo, ko naj bi mu skušala zaseči orožje. Med dvojico naj bi pred tem prišlo do prepira. Hudo ranjena je najprej ostale otroke pospremila na varno, šele nato poiskala pomoč zase. »Zaklicala mi je, naj pokličem rešilca, ker je bila ustreljena. Nato pa se onesvestila,« je za New York Times povedala Lowanda Sample-Rusk, ki je v šolo prišla iskat vnuka.

Učenca umaknili iz šole in družine

»Junakinja je,« je o mladi učiteljici povedal Steve Drew, načelnik policije v NewportNews, priobalnem kraju s 180 tisoč prebivalci v zvezni državi Virginija. Z njo je policija uspela govoriti v ponedeljek, učiteljica pa je ves čas preverjala, ali je z otroki, ki so bili v času streljanja v učilnici, zares v redu. Staja v bolnišnici, a je njeno stanje stabilno. »Strah me je bilo,« je za CNN dejala petošolka Novah Jones. Prvič je bila priča čemu podobnemu, saj so šolo takoj zaklenili. Ker ni vedela, kaj drugega naj stori, se je skrila pod mizo. Šola bo sicer še ves teden zaprta.

Prvošolca so (začasno) umaknili tako iz šole kot iz družine, nekaj preiskav je že prestal, nekaj ga jih še čaka. Zaradi resnosti incidenta ga najverjetneje čaka pridržanje v otroku primerni instituciji. Na osnovni šoli Richneck, ki jo obiskuje kakšnih 550 učencev, sicer imajo naprave za odkrivanje kovin, a da so učence preverjali naključno in niso vsak dan preiskali vsakega.

Lani ubitih ali ranjenih 6000 otrok

Streljanja na šolah v ZDA sploh niso tako nenavadna. Maja lani smo poročali o tragičnem napadu 18-letnika, ki je v teksaškem mestu Uvalde postrelil devetnajst otrok in dva učitelja. Konec leta pa smo poročali, kako je bilo čez lužo lani s strelnim orožjem ubitih ali ranjenih več kot šest tisoč otrok. Več kot tristo ubitih je bilo starih do enajst let, okoli 1300 pa starih med dvanajst in sedemnajst let. Najmlajša žrtev je štela rosnih pet mesecev. V raziskavi ameriškega Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) so sicer že pred tem ugotovili, da je orožje leta 2020 preseglo avtomobilske nesreče kot najpogostejši vzrok smrti ameriških otrok.