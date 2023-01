Oktobra lani sta slovensko javnost razburili dve vesti o napadih na ljubljanskih ulicah. Tarča prvega napada je bila direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač. Slednji jo je močno pretresel, saj je bila Kovačeva v preteklosti deležna že več groženj s fizičnim nasiljem zaradi svoje aktivnosti. Napad je obsodil večji del javnosti, prav tako premier Robert Golob in ljubljanski župan Zoran Janković. Izjema so bili podporniki Janeza Janše ter s stranko SDS povezana Nova24, kjer so napad nemudoma pričeli relativizirati in celo trdili, da si je za dogodek kriva sama.

Nekaj dni kasneje se je v središču Ljubljane domnevno zgodil nov fizični napad. »Šel sem iz parlamenta tukaj dol po stopnicah in zgodil se je zahrbten napad, strahopeten, človeka nisem niti videl. Sredi stopnic me je nekdo silovito porinil, na srečo sem se ujel in nisem padel po stopnicah. Če bi, bi se stvar veliko slabše končala,« je dan po domnevnem napadu dogodek komentiral poslanec opozicijske stranke SDS Branko Grims. Dodal je, da je fizični napad dojel kot poskus umora. Povedal je še, da ga je napadalec pljunil po hrbtu in laseh ter da je slišal besede, da ga je treba ubiti. Ni pa bil prepričan, če je te besede izrekel napadalec ali kdo drug od mimoidočih.

Fotografijo osumljenca za napad na Grimsa je policija kmalu objavili za javnost. Dobra dva meseca kasneje je napad na poslanca SDS prejel nov zasuk. Kot je poročal N1, policija pri »poskusu umora« ni zaznala fizičnega kontakta. »Z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem okoliščin so policisti ugotovili, da do fizičnega kontakta med osebama ni prišlo, zato so o zbranih obvestilih v obliki poročila obvestili pristojno državno tožilstvo,« so povedali na policiji. Neznano osebo s fotografije, ki je bila vpletena v incident, policija sicer še naprej išče, saj kljub odsotnosti fizičnega kontakta ocenjuje, da dejanje vsebuje elemente prekrška. Katere, policija ni razkrila.

Grims je do ugotovitev policije kritičen in ji očita željo po relativizaciji napada na poslanca, ker se noče najti napadalca. Nika Kovač je ugotovitve medtem komentirala z oceno, da je v primeru resničnosti tega, kar je ugotovila policija, poslanec Grims lagal. »Ob tem bi rada izpostavila, da se mi zdi tudi verbalni napadi in žaljenje kogarkoli nedopustno in tudi takšne napade obsojam,« je dodala Kovačeva.