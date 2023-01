»Raje kot tekme lige NBA si pogledam evroligo. Obračune lige NBA pospremim le, ko je na sporedu res kakšen zanimiv dvoboj,« je pred dnevi po zmagi Dallasa proti New Orleansu povedal slovenski zvezdnik Luka Dončić in s tem naredil gromozansko reklamo najmočnejši evropski košarkarski ligi. Letošnji redni del evrolige je izenačen kot že dolgo ne. Na vrhu je z enakim razmerjem 11 zmag in šestih porazov kar pet ekip – Olympiakos, Real Madrid, Baskonia, Barcelona in Monaco. V igri za končnico, kamor pelje prvih osem mest, pa so še skoraj vsa moštva. Tudi predstavnika lige ABA Crvena zvezda in Partizan.

V središču pozornosti je bila v zadnjem obdobju Crvena zvezda. Beograjčanom je namreč pred časom uspel veliki met, saj so v svoje vrste zvabili argentinskega zvezdnika Facunda Campazza in s tem napovedali odločen boj za četrtfinalna mesta. A zapletlo se je pri financah. Ker naj Crvena zvezda ne bi imela poravnanih vseh dolgov do upnikov iz preteklosti, je neodvisni regulatorni organ finančnega odbora evrolige klub kaznoval s prepovedjo registracije igralcev in trenerjev do 28. februarja ter mu naložil še 25.000 evrov kazni. Predsednik Zvezde Nebojša Čović poteze ne razume, saj pravi, da imajo z vsemi upniki dogovore o načinu in časovnih okvirjih poravnave dolgov, a s tem kaj prida ni spremenil. Campazzo, ki je z novim delodajalcem do konca sezone sklenil dogovor v višini 1,8 milijona evrov z možnostjo podaljšanja še za eno leto za 2,5 milijona evrov, je nad situacijo razočaran. »Zaradi vsega skupaj sem utrujen in žalosten. Kar prosim, je, da me pustite igrati,« je na twitterju zapisal Facundo Campazzo. Nestrinjanje s potezo evrolige je izrazil tudi trener Duško Ivanović. »Dejstvo, da Campazzo ne sme igrati, je izguba ne le za Zvezdo, temveč vse ljubitelje košarke.« Svoje je dodala tudi Campazzova agencija Octagon Basketball Europe. »Odločitev najbolj kaznuje Campazza, ki z vsem skupaj nima nič.«

Medtem drugačno bitko bijejo pri Olimpii iz Milana, ki ji v letošnji sezoni ne gre po načrtih, saj je šele na 15. mestu. Trener Ettore Messina je že nekaj časa pod pritiskom hudih kritik. Italijanski strateg se je obregnil nad sistem tekmovanja, saj meni, situaciji primerno, da bi moralo v končnici evrolige igrati več klubov. Olympiakos je sicer v 17. krogu prekinil niz treh zaporednih zmag Milana, Messina pa je vodil že 500. evroligaško tekmo v svoji karieri. Njegovo razmerje zmag in porazov je 344:156. »Evroliga je letos izredno izenačena. Vsak krog je več presenečenj, kar se vidi tudi na lestvici. Ni več ekip, kot je bil denimo Himki, ki so ves čas izgubljale. Že pred tremi leti sem predlagal, da se poveča število moštev, ki se prebijejo v končnico. Samo osem od 18 je premalo. Tudi liga NBA je naredila korak naprej v tem pogledu in uvedla dodatne tekme za nižje uvrščena moštva, preko katerih se lahko prebijejo v končnico. Za lastnike, ki vlagajo veliko denarja, je to izredno pomembno. Verjamem, da podobno razmišljajo tudi vodilni možje evrolige in da bomo že v kratkem imeli temeljite pogovore v tej smeri.« Messina pa ni edini strateg, ki razmišlja o razširitvi končnice. Enako željo je javno izrazil tudi grški strokovnjak na klopi turškega velikana Fenerbahčeja Dimitrios Itoudis, ter tudi še nekateri ostali.

Evroliga, vrstni red po 17. krogih: Olympiakos, Real Madrid, Baskonia, Barcelona in Monaco po 11-6, Fenerbahče 10-7, Anadolu Efes, Žalgiris, Maccabi in Crvena zvezda po 9-8, Partizan in Virtus Bologna po 8-9, Valencia 7-10, Bayern, Milano, Panathinaikos in Asvel po 6-11, Alba 5-12.