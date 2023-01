Ekstremisti danes spet na Trgu republike!

Današnja stavka pred parlamentom bo unikaten dogodek. Ljudje ne bodo prišli po ključu politične opredeljenosti, poklicne, socialne ali okoljske pripadnosti. To bodo ljudje različnih profilov s skupno usodo, ki je okoli 132.000 odvzela osnovno pravico do zdravstvenega varstva, za katero plačujejo prispevke; številka še raste. Mirne so le še tri kategorije prebivalstva: zdravniki, politiki in finančne elite. Ti imajo to osnovno pravico in tudi siceršnjo, neprimerno večjo dostopnost do storitev zanesljivo zagotovljeno. Od nekdaj. In prav to splošno znano dejstvo je svojevrsten, v nebo vpijoč, desetletja trajajoč in ravno zato že povsem prezrt dokaz visceralne korupcije, ki se je v zdravstvu bolj kot v katerem koli drugem sektorju razrasel v raka.