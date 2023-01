Vrhunski športniki so vajeni, da točijo tako solze sreče kot tudi solze žalosti, saj je predpogoj profesionalizma, da se ob zmagah naučijo živeti tudi s porazi. Precej težje pa sprejmejo dejstvo, da so poškodovani ali pa zbolijo. Damarju Hamlinu, igralcu ameriškega nogometa, se je zgodilo prav to. Med nedavno tekmo v Cincinnatiju, kjer so gostovali njegovi Buffalo Bills, je nepričakovano doživel zastoj srca, le hitremu posredovanju zdravniške službe, ki ga je oživljala dvakrat, pa se lahko zahvali, da je še med živimi. Njegovo stanje se je izboljšalo do te mere, da lahko že samostojno diha, njegove nevrološke funkcije pa so nedotaknjene, zato so zdravniki optimistično dejali, da je dobil najpomembnejšo bitko svojega življenja.

»Rad vas imam, fantje,« je bilo prvo sporočilo, ki ga je 24-letni Damar Hamlin prek Facetime poslal moštvenim kolegom. Odzval se je njegov prijatelj Kaiir Elam in dejal: »Našemu fantu gre na bolje. Vsi smo veseli, da je bil deležen toliko ljubezni in podpore. Še naprej pa si želimo, da molite zanj.«

Namesto 2500 zbrali kar 8,2 milijona ameriških dolarjev

Američan je sicer poklicno kariero začel leta 2021, ko so ga kot šestega na naboru lige NFL izbrali pri Buffalu, pred tem pa je tekmoval in se hkrati izobraževal na univerzi v Pittsburghu, kjer je med drugim postal tudi najboljši obrambni igralec leta. Pot med profesionalce je bila logična stopnička višje, z Buffalom pa je podpisal štiriletno pogodbo novinca. V prvi sezoni je bil še rezerva, nato pa si je po poškodbi moštvenega kolega zagotovil mesto v začetni postavi. Vse do nesrečnega 2. januarja, ko je po trku z Teejem Higginsom nepričakovano doživel zastoj srca, katerega vzrok je še nepojasnjen. A dobre volje ni izgubil. Ko je bil še priključen na ventilator, a govoriti ni mogel, je tako kirurgu Timothyju Prittsu na list papirja napisal: »Smo zmagali?« Zdravnik mu je odgovoril: »Seveda, Damar, ti si zmagal in sicer v največji bitki svojega življenja!«

Na nesrečni dogodek se je odzvalo vseh 32 moštev lige NFL tako, da so na profilu Twitter zamenjali svojo fotografijo s fotografijo Hamlinovega dresa in zapisom Molite za Damarja. Njegova dobrodelna kampanja GoFundMe, kjer zbirajo denar za igrače za otroke, pa je bila deležna številnih donacij, tako so samo v nekaj dneh začetni cilj 2500 ameriških dolarjev močno presegli in zbrali neverjetnih 8,2 milijona dolarjev. Na zadovoljstvo Hamlina, ki zunaj stadiona velja za velikega privrženca mode. Ima celo lastno podjetje Chasing Millions (prevedeno V lovu na milijone) in svojo modno linijo.

Je nesebičen, ponižen in pripravljen pomagati drugim

Od nekdaj je bil borec. Proti koncu sezone 2015, ko je igral za Pittsburgh, je med tekmo dobil močan udarec v koleno, zato so se trenerji iz previdnosti odločili, da ne nastopi na četrtfinalni tekmi državnega prvenstva srednjih šol. Hamlin je prosil trenerje, da ostane del moštva. »Tako dolgo je nadlegoval trenerje, da je bil prisoten na tekmi in so mu dovolili, da nosi plastenke z vodo. Neverjetno, na vsak način je želel biti zraven,« se spominja njegov moštveni kolega Dave Fleming. Zavedal se je, da mora kot kapetan spodbujati svoje soigralce, četudi na morebiti zanj nekoliko podcenjevalen način. Konec koncev je tedaj že dobil več ponudb univerz, kot so bile Notre Dame, Ohio, Penn in Pittsburgh. To je bila zgolj ena izmed zgodb, ki poudarja njegov značaj, v katerem ne manjka nesebičnosti, ponižnosti, želje pomagati drugim, ljubezni do skupnosti in zmožnosti vodenja, ne da bi pri tem izrekel eno samo besedo. »Družini je v ponos. Prav tako je ponos mesta McKees Rocks, kjer je bil rojen. Karkoli že naredi, to naredi s skromnostjo,« pravi njegov srednješolski trener Terry Totten. Vedno je bil priden kot mravljica, saj je treniral ogromno, za nameček pa je želel biti vzornik svojemu mlajšemu bratu Damirju.

Skupnost, v kateri je odraščal, namreč šteje vsega 6000 duš, gre pa za okolje, v katerem je stopnja kriminala med največjimi v državi. »Imel sem veliko prijateljev, ki niso dočakali 21 let. To je noro,« se spominja Hamlin, ki ima na desnem bicepsu tatu z imenom ulice, v kateri je odraščal. Danes ga ljudje v McKees Rocks vidijo kot junaka in vzornika mlajšim, saj je skupnosti dal ogromno. O njem vsi govorijo v presežnikih. Tudi trener Luke Fickell, ki ga je želel pripeljati na univerzo Ohio: »Je tako zelo lojalen in vzorno vzgojen. Zelo sem si ga želel v svojem moštvu. Ne poznam človeka, ki bi mu želel kaj slabega. Je takšen človek, da je zanj enostavno navijati.«

Kot profesionalec seveda zasluži dovolj, da lahko pomaga drugim. Tako se vsako leto vrača v Pittsburgh, kjer organizirajo kampe ameriškega nogometa za mlade, na katerih se mu je v zadnjih dveh letih pridružilo še nekaj profesionalcev, med njimi Kenny Robinson iz Carolina Panthers, Miles Sanders iz Philadelphia Eagles, Khaleke Hudson iz Washington Commanders in Paris Ford iz Los Angeles Rams. »Lani se je zbralo 250 otrok, ki so dobili pomembno sporočilo, da je vse mogoče, če si tega zaželiš in si za to pripravljen delati,« je dejal Kenny Robinson. Da gre Hamlinu po srčnem zastoju na bolje, ni nič čudnega. Je tako zelo dober človek, da so zanj molile in še vedno molijo množice.

*** 2-krat so zdravniki že na igrišču oživljali Damarja Hamlina, ki je lahko hvaležen in srečen, da bo živel naprej brez večjih posledic.